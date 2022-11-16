Назарбаев передал отель Rixos в турецкой Анталье Управлению делами президента Казахстана, - Forbes.kz

CentralAsia (KZ) - «Елбасы Фонд», принадлежащий первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передал в государственную собственность отель Rixos Beldibi, расположенный в турецкой Анталье. Об этом 15 ноября пишет Forbes.kz.

В Казахстане объект зарегистрирован как АО «Отель «Алатау». На 31 декабря 2021 года, согласно аудированной финансовой отчетности, отелем владели Комитет госимущества и приватизации — чуть более 23% и ТОО «Дирекция по управлению недвижимостью» (принадлежит частному «Елбасы Фонду») — почти 77%.

Еще в феврале этого года Комитет госимущества и приватизации передал права владения и пользования государственным пакетом акций АО «Отель «Алатау» Управлению делами президента РК. Практически одновременно с этим, 16 февраля, ТОО «Дирекция по управлению недвижимостью» вышло из состава акционеров компании. При этом в аудированной финансовой отчетности отеля нет дополнительных разъяснений касательно метода перехода доли экс-президента Казахстана. Была ли это сделка купли-продажи или же договор дарения, остается неясным, говорится в статье.

В настоящее время отель полностью перешел во владение и пользование Управления делами президента РК и указан на его сайте в разделе подведомственных организаций.

Как писала ранее газета «Республика», Казахстан владеет пятизвездочным отелем свыше 15 лет. В строительство Rixos Beldibi было вложено около 1,7 млрд тенге ($11 млн). Издание также подробно описывало, как именно отель оказался в собственности бывшего президента.

Минувшей весной при правительстве Казахстана была создана Комиссия по демонополизации экономики, после чего начали появляться сообщения о переходе тех или иных активов в государственную собственность, преимущественно в форме договора дарения. Так, например, еще в апреле структуры, связанные с племянником первого президента Кайратом Сатыбалды, передали государству пакет в 28,8% акций «Казахтелекома».

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