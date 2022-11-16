Ташкент

CentralAsia (UZ) - В городах Узбекистана из-за дефицита электричества ночью будут отключать иллюминацию, рекламные мониторы и уличное освещение. Об этом сообщил заместитель министра энергетики республики Шерзод Ходжаев.

«В первую очередь мы должны подумать об экономии. В областных центрах очень часто наблюдается нерациональное расходование электричества. В связи с этим будет установлен новый рабочий порядок, согласно которому в определенное ночное время будет отключено уличное освещение и рекламная иллюминация», – отметил он в ходе пресс-конференции в Ташкенте.

По его словам, также сейчас прорабатывается вопрос об устранении случаев бесполезного отапливания зданий. Podrobno.uz отмечает, что речь, судя по всему, идет об отапливании в ночное время зданий государственных органов.

«Таким образом, обеспечение электроэнергией должно идти в двух направлениях: во-первых, экономия, во-вторых, ежегодное увеличение производства тока на 8-10 процентов», – подчеркнул он.

По его словам, для предотвращения крупной аварии в энергосистеме возможны кратковременные отключения, чтобы уравновесить баланс производства и потребления электричества.

«Мы вынуждены принимать такие меры. У нас есть статистика [по отключениям]. Мы не хотим себя оправдывать. Если вы дадите конкретную информацию о регионах, где постоянно отключают на 12 часов в день, мы это изучим… Поскольку разработаны графики ограничений. Если в каком-то регионе не соблюдаются эти графики и вместо отключения на полчаса-час отключают на 12 часов, то мы примем меры в отношении ответственных чиновников. В первую очередь, мы изучим причины этого. Во-вторых, если там был человеческий фактор, мы примем меры в отношении сотрудников», — сказал замминистра энергетики.

Шерзод Ходжаев подчеркнул, что «сегодняшний дефицит электроэнергии не требует отключения электричества на 8−10 часов».

Кроме того, Ходжаев опроверг слухи о том, что проблемы с газом, которые сейчас испытывают узбекистанцы, связаны с экспортными поставками.

Ранее Министерство энергетики Узбекистана на фоне перебоев с энергоснабжением в ряде регионов сообщило, что это вызвано снижением подачи газа на теплоэлектростанции, 85% которых работают на газовом топливе. Национальный диспетчерский центр попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине Узбекистана не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии.