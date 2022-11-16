В Узбекистане перебои с электричеством. Возможен блэкаут

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CentralAsia (UZ) - В ряде регионов Узбекистана наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, что вызвано снижением подачи газа на ТЭС.

Как пишут узбекские СМИ, Национальный диспетчерский центр Министерства энергетики Узбекистана попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине Узбекистана не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии.

В пресс-службе Министерства энергетики объяснили, что из-за похолодания увеличился спрос на электроэнергию и природный газ.

«В холодные дни также резко падает давление природного газа в магистральных газопроводах и сетях. В результате на некоторые тепловые электростанции, производящие электроэнергию, поступает меньше природного газа. Это приводит к снижению объемов производства электроэнергии», - говорится в сообщении Минэнерго РУз.

Также в Минэнерго пояснили, что в таких случаях необходимо введение «краткосрочных ограничений на подачу электроэнергии для предотвращения крупных аварий», которые могут произойти в результате повышенных нагрузок на объектах производства электроэнергии, электрических сетях высокого и низкого напряжения, трансформаторных пунктов и подстанций.

В сети также распространилось письмо начальника Национального диспетчерского центра (НДЦ) при Минэнерго Музаффара Бобоева региональным предприятиям электросетей, компании «Региональный электрические сети», Министерству энергетики и Узэнергоинспекции. Его достоверность подтвердили «Газете.uz» в пресс-службе Минэнерго.

В письме отмечается, что с 9 ноября возникли проблемы с поставкой топлива на теплоэлектростанцию. 12 ноября на электростанции поставлялось на 350 тыс. кубометров газа в час (что эквивалентно 1200 МВт электроэнергии) меньше, чем было запланировано.

На Ташкентскую ТЭС поставлялось 50 тыс. кубометров газа, что на 270 тыс. кубометров меньше запланированных показателей. Чтобы не допустить снижения технологических параметров энергоблоков ниже нормативных параметров и повреждения оборудования, была остановлена работа парогазовой установки №1 (360 МВт) и двух энергоблоков.

В результате суммарная выработка электроэнергии на станции снизилась до 500 МВт (на 600 МВт меньше плана) за счет сжигания мазута. Для обеспечения баланса электроэнергии и предотвращения возникновения крупных аварий в энергосистеме, а также в связи с неэффективностью ограничений, введенных районными электроснабжающими предприятиями на сетях 6,10 кВ, Национальный диспетчерский центр по графику отключал высоковольтные линии. Это позволило снизить потребление электроэнергии.

«В целях недопущения серьезных аварий (блэкаутов) в системе из-за возникновения аварийной ситуации и устранения беспорядочных перебоев в электроснабжении потребителей просим с 12 ноября строго выполнять поручение о почасовом потреблении электроэнергии, выдаваемое ГУП „НДЦ“, до тех пор, пока не поступит отдельное поручение. Невыполнение поставленных региональными и территориальными подразделениями НДЦ задач по снижению потребления электроэнергии до требуемых значений может привести к авариям с крупными последствиями в Объединённой энергетической системе Центральной Азии по вине энергосистемы Узбекистана», - говорится в письме.

Ранее власти Узбекистана официально заявили о прекращении экспорта природного газа к 2025 году.

В Узбекистане из года в год с наступлением зимнего сезона наблюдается дефицит природного газа. Местные специалисты связывают это с ростом населения и промышленности, использующих природный газ в собственных нуждах. Также одной из причин является снижение добычи объемов газа в Узбекистане, что создает проблему соблюдения баланса интересов местных и иностранных потребителей.

Поэтому в связи с наступлением холодов Узбекистан планирует значительно снизить объемы экспорта природного газа для покрытия сезонного максимума внутри страны.

Сегодня южные регионы Кыргызской Республики обеспечиваются природным газом, поступающим с узбекистанского месторождения. Однако, в осенне-зимний период отмечаются перебои в поставках из-за сезонного дефицита ресурсной базы на месторождениях Республики Узбекистан.

В качестве решения нарастающей проблемы местные специалисты предлагают начать развитие внутренней добычи. Объем запасов природного газа на южных месторождениях Кыргызской Республики достигает 5 млрд кубометров. Данного объема будет достаточно для обеспечения энергоресурсом юга республики на протяжении 100 лет, исходя из текущего потребления.