Минобороны РФ считает, что на территорию Польши упала украинская ракета С-300

CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило, что вчера, 15 ноября, по целям на территории Украины были нанесены массированные удары. При этом в ведомстве подчеркнули, что атаке подверглись объекты только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. Министерство заявило, что снимки обломков, опубликованные польскими СМИ, идентифицированы как элементы ракеты С-300 воздушных сил Украины.

«Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины»,— сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российское Минобороны утверждает, что наносило 15 ноября массированные удары по «системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». Ведомство назвало «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки» заявления «различных украинских источников и зарубежных официальных лиц» о том, что на территории Польши упала российская ракета.

Кроме того, Москва отрицает, что 15 ноября наносило удары по Киеву. «Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны»,— добавил Конашенков.

Ракета упала накануне поздно вечером в польской деревне Пшеводув на границе с Украиной. Киев обвинил в произошедшем Россию, но Москва отвергает эту версию. Сама Польша заявила, что у нее нет доказательств вины какой-либо стороны. США считают версию о том, что ракета была запущена с территории РФ, «маловероятной». По информации Reuters, президент США Джо Байден сообщил партнерам по G7 и НАТО, что падение ракеты в Польше является результатом работы украинской системы ПВО.

Dwie rosyjskie rakiety na terytorium Polski? Miejsce wybuchu przy granicy z Ukrainą pod Hrubieszowem.#włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/GHz6sXLeQL — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 15, 2022