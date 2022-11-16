экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Туркменистан открыл десять КПП для международных грузоперевозок

CentralAsia (TM) -  Туркменистан открыл десять контрольно-пропускных пунктов (КПП) для международных грузоперевозок. Ими могут воспользоваться водители грузовиков, у которых есть документы, подтверждающие отсутствие COVID-19 (отрицательный тест), или наличие полученной против него вакцины (сертификат), сообщает Podrobno.uz.

К ним относятся: международный морской порт «Туркманбоши», «Артик», «Сарахас», «Гарабогаз», «Алтын Асир», «Дашогуз», «Куняургенч», «Фарап», «Имомназар» и «Серхетабат».

Однако, несмотря на наличие вышеприведенных обязательных документов, по прибытию на КПП иностранные водители будут проходить дополнительный экспресс-тест на наличие вируса, и только после того, как будет подтверждено его отсутствие, они смогут пересечь границу Туркменистана.

При этом для грузовиков предусмотрена санитарная обработка.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Зеленский сообщил о 85 ракетных ударах по Украине
  • Демпартия Монголии обратилась к президенту с требованием наложить вето на весь бюджет на следующий год
  • Узбекистан планирует переселить около 130 семей, проживающих на границе с Кыргызстаном


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com