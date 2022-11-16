Туркменистан открыл десять КПП для международных грузоперевозок

CentralAsia (TM) - Туркменистан открыл десять контрольно-пропускных пунктов (КПП) для международных грузоперевозок. Ими могут воспользоваться водители грузовиков, у которых есть документы, подтверждающие отсутствие COVID-19 (отрицательный тест), или наличие полученной против него вакцины (сертификат), сообщает Podrobno.uz.

К ним относятся: международный морской порт «Туркманбоши», «Артик», «Сарахас», «Гарабогаз», «Алтын Асир», «Дашогуз», «Куняургенч», «Фарап», «Имомназар» и «Серхетабат».

Однако, несмотря на наличие вышеприведенных обязательных документов, по прибытию на КПП иностранные водители будут проходить дополнительный экспресс-тест на наличие вируса, и только после того, как будет подтверждено его отсутствие, они смогут пересечь границу Туркменистана.

При этом для грузовиков предусмотрена санитарная обработка.