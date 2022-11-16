Президент Польши: упавшая ракета с большой вероятностью принадлежала ПВО Украины

Анджей Дуда

CentralAsia (CA) - Президент Польши Анжей Дуда заявил, что ничто не указывает на то, что падение ракеты в деревне Пшеводув было атакой на страну. Он отметил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными, и признал высокую вероятность того, что она принадлежала ПВО Украины. Сам инцидент он характеризовал как «несчастный случай».

«Скорее всего, это была ракета С-300 российского производства. На данный момент у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной. Многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши»,— сказал Дуда, его слова передает канцелярия главы государства в Twitter.

Он подчеркнул, что Польша находится в прямом контакте с нашими союзниками по НАТО. «Подчеркну — у нас нет никаких косвенных доказательств, которые позволили бы сделать вывод, что это было нападение на Польшу»,— заявил Дуда.

«Жители восточной Польши не должны беспокоиться об увеличении присутствия служб и армии. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие — наша безопасность обеспечена»,— добавил он.

Поздним вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в польской деревне Пшеводув. В результате инцидента погибли два человека. По данным МИД Польши, упавшие ракеты были произведены в России.

По информации Reuters, президент США Джо Байден сообщил партнерам по G7 и НАТО, что падение ракет в Польше является результатом работы украинской системы ПВО. В Минобороны РФ заявили, что обломки упавшей ракеты идентифицированы как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Dwie rosyjskie rakiety na terytorium Polski? Miejsce wybuchu przy granicy z Ukrainą pod Hrubieszowem.#włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/GHz6sXLeQL — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 15, 2022