«Я не сомневаюсь, что баскетбол действительно является спортом номер один в Монголии», — говорит президент MBA

CentralAsia (MNG) - Первый раунд предварительных квалификационных игр Кубка Азии ФИБА 2025 запомнился любителям баскетбола Монголии.

«Я не сомневаюсь, что баскетбол действительно является спортом номер один в Монголии», — Батцэнгэл Готов.

Впервые за долгое время Монголия вернулась к участию в соревнованиях FIBA Asia и принимала игры. Болельщики заняли места на красивой UG Arena и с ревом болели за своих героев, будь то Санчир Тунгалаг или Билгуун Баттувшин. Они скандировали «MVP», выстраивая звездный состав для штрафных бросков, и еще громче повышали громкость, пытаясь заглушить любые игры противоборствующих команд.

Это был впечатляющий опыт для монгольского баскетбола, которым они гордятся.

«Во-первых, мы очень благодарны за то, что нам доверили проведение игр группы D предварительной квалификации Кубка Азии ФИБА 2025 в Монголии. Организация международного мероприятия в соответствии со стандартами, требуемыми ФИБА, — это большая ответственность», — сказал президент Баскетбольной ассоциации Монголии (MBA). г-н Батцэнгэл Готов.

«Я считаю, что монгольские болельщики продемонстрировали свою страсть к этому прекрасному виду спорта, создав незабываемую атмосферу для всех команд, играющих на UG Arena».

«Как хозяин, я был тронут нашими болельщиками, которые болели за команду Таити после их игры с Монголией. Действительно, баскетбол — это спорт, и речь идет о соревнованиях, о победах. Тем не менее, мы уважаем друг друга, и мы все связаны нашими разделяют страсть к этому захватывающему виду спорта».

С такими моментами, разбросанными по всему соревнованию с 10 по 14 ноября, стало ясно, что Монголия готова вернуться в условия соревнований FIBA Asia и продолжать развивать баскетбол в стране.

«В этом году MBA отмечает свое 60-летие, — сказал г-н Батцэнгэл Готов.«Баскетбольное сообщество Монголии успешно завершило примирение на своем общем собрании в апреле, и наша главная цель состояла в том, чтобы восстановить законное положение MBA в качестве члена FIBA и, в конечном итоге, увеличить присутствие и заметность баскетбола Монголии на международной арене среди представителей обоих полов во всех возрастных категориях».

«В соответствии с этими целями было очень важным шагом вернуть нашу национальную команду в региональные соревнования FIBA Asia, приняв участие в предварительных квалификационных турнирах FIBA Asia Cup 2025».

«Кроме того, я очень рад, что монгольские девушки вышли в финал чемпионата Азии среди женщин до 18 лет 2022 года, дивизион B, который проходил в сентябре в Индии».

«Пожалуйста, не забывайте об успехе, достигнутом монгольскими баскетбольными командами FIBA 3x3. Мужская команда Монголии выиграла Кубок Азии FIBA 3x3 2017, а женская команда с гордостью представляла нашу страну на недавних Олимпийских играх в Токио».

Выступление молодежной женской команды в сентябре или выступление взрослых мужских команд здесь, дома, были очень позитивными знаками, указывающими на будущее. Будь то долгосрочная или краткосрочная перспектива, Монголия стремится строить и развивать баскетбол здесь, в стране, чтобы он был признан во всем регионе.

«Краткосрочная цель — продолжать выступать и переходить из предварительных квалификационных турниров в квалификационные, быть среди 24 команд, соревнующихся за 16 мест, доступных для участия в Кубке Азии ФИБА 2025», — добавил г-н Батцэнгэл Готов.

«Долгосрочная цель — создание сети развития молодежи, взаимосвязанной с профессиональной лигой и далее с национальной сборной. В то же время мы сосредоточимся на систематических программах для тренеров и судей».

Вся эта деятельность и планы на будущее от MBA основаны на искреннем убеждении в том, насколько большим является и может быть баскетбол в Монголии.

«Я не сомневаюсь, что баскетбол действительно является спортом номер один в Монголии», — уверенно заявил г-н Батцэнгэл Готов. «Региональные соревнования FIBA Asia открывают для наших болельщиков возможность следить за выступлениями национальной сборной и ее игроков».

«Это мотивирует молодое поколение и действительно будет способствовать дальнейшему развитию баскетбола в Монголии».

источник: FIBA

перевод: Татар С.Майдар

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения