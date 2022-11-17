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Открылась выставка наскального искусства в Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  Министерство образования и науки и Национальный музей Монголии совместно открыли специальную выставку «Древние наскальные рисунки».

Наскальное искусство является важнейшим источником истории древних кочевников и археологическим камнем, отражающим многие аспекты образа жизни, социального и духовного развития людей определенного периода.

Монголия — одна из самых богатых стран мира с точки зрения наскального искусства. По этой причине она по праву привлекает внимание исследователей благодаря своему содержанию, оформлению и историко-культурной ценности. Наскальное искусство – это не только историко-культурное наследие Монголии, но и ценнейший архив мирового культурного наследия, сохранившийся в природе. Поэтому организаторы выставки подчеркивают важность сохранения наскальных рисунков, ставших культурным наследием Монголии и человечества, передачи их молодому поколению и популяризации.

На выставке было представлено более 100 лучших рисунков наскального искусства Монголии, разделенных на две группы: наскальные изображения и наскальные рисунки согласно общей категории наскальных рисунков.

Цифровые технологии AR и VR оживили эти камни, чтобы зритель мог чувствовать себя естественно.

Выставка бесплатна и открыта для публики в течение месяца.

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