За последние десять лет средняя продолжительность жизни монголов увеличилась на 4-5 пунктов

CentralAsia (MNG) - Всемирная организация здравоохранения призвала каждый регион подготовить план действий по здоровому старению и сделать приоритетом подготовку к старению населения.

Исходя из цели обеспечения междисциплинарного участия в комплексной медицинской помощи и обслуживании пожилых людей и расширения возможностей медицинских работников, в столице в течение трех дней проводится национальная конференция «Обеспечение междисциплинарного участия в комплексной медицинской помощи и обслуживании пожилых людей».

В совещании приняли участие представители Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты населения, Главного управления труда и социальной защиты населения, Национального университета медицинских наук, Центра развития здравоохранения, Национального центра общественного здоровья, Национального центра психического здоровья, спецбольниц, районов и провинций и охватывает широкий круг областей, в том числе управление учреждениями здравоохранения и специалистов, отвечающих за здравоохранение и обслуживание пожилых людей.

В совещании было подчеркнуто, что для комплексного планирования и осуществления медико-санитарной помощи и обслуживания пожилых людей необходимо изменить не только организацию здравоохранения, но и правовую среду, и общественное отношение к пожилым людям, и далее, создать общество с участием всех секторов.

Основной функцией Национального геронтологического центра является предоставление медицинских услуг в области геронтологии и гериатрии.

«За последние десять лет средняя продолжительность жизни в Монголии увеличилась на 4-5 пунктов. Из этого мы видим, что санитарное просвещение улучшилось, используемое медицинское оборудование улучшилось, а сами люди стали хорошо заботиться о своем здоровье. В будущем нам необходимо иметь общее представление о здоровом старении. Здоровое старение — это не то, о чем люди начинают говорить, когда выходят на пенсию. Оно формируется вниманием еще с утробы матери. Не должно быть ни одного сектора или государственной организации, которые не занимались бы вопросом граждан. Совместное участие каждого сектора в конечном итоге создаст условия для комфортной жизни граждан. В нашей стране есть хорошие законы и правила, касающиеся пожилых людей, пенсий и социального обеспечения. Но он не полностью доступен», — сказал Генеральный директор Национального центра геронтологии Р.Хишигжаргал.

Р.Хишигжаргал

Эксперты согласились с тем, что для увеличения продолжительности жизни необходимы дальнейшие исследования и анализ. Определив факторы, влияющие на старение, распространенные заболевания, которым подвержены, проблемы, с которыми сталкиваются регионы, преобладающие заболевания и образ жизни, а также определив, как они влияют на старение, в будущем мы откроем возможность увеличения средней продолжительности жизни.

По состоянию на 2021 год средняя продолжительность жизни в Монголии составляет 71 год, 67 лет для мужчин и 76 лет для женщин.

В стране 116 пожилых людей старше 100 лет. Самому старшему из них 112 лет.

В ходе национальной консультации состоялись обсуждения в рамках многих вопросов, таких как повышение качества и доступности медицинской помощи и услуг, предоставляемых пожилым людям, проведение тренингов по ведению заболеваний, распространенных у пожилых людей, улучшение междисциплинарного участия в оказании здравоохранения и общественного здравоохранения.

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