Впервые в Монголии проводится конкурс «Утреннее чтение» среди школьников с призовым фондом в 40 млн тугриков

CentralAsia (MNG) - Впервые в Монголии среди всех учащихся средних школ был объявлен конкурс «Утреннее чтение» с призовым фондом в 40 миллионов тугриков ($ 12 тыс.), направленный на социальное воспитание детей через книги.

В Японии в 1988 году два учителя начальной школы инициировали вышеупомянутую программу «Утреннее чтение». Эта программа заключалась в том, чтобы провести всего 10 минут за утренним чтением книг, и сейчас она продолжает оставаться прекрасной программой, которая успешно внедрялась по всей Японии и оказала положительное влияние на базовое образование общества. Эта программа была впервые реализована японским правительством, что позволило снизить уровень преступности, улучшить социальную психологию и привить детям больше патриотизма. В дальнейшем правительство страны реализовывало проект каждый год, и он стал одним из крупнейших проектов, финансируемых из средств до 100 млрд иен.

Поэтому команда программы утреннего чтения начала этот проект в Монголии.

Поэтому, чтобы внести реальный вклад в воспитание, психологию, развитие и социальное воспитание ребенка в монгольском обществе, книжный магазин «AlfaBook» объявил конкурс с призовым фондом 40 миллионов тугриков среди учащихся общеобразовательных школ всех возраст.

Д.Оюунсурэн

«Конкурс будет проводиться в трех категориях: начальных, средных и старших класс школов. Из каждой категории мы выберем по три класса. При этом мы вознаградим учителя, который ведет класс, наличными деньгами. Тем не менее, каждый ребенок участвующего класса награждается ваучером на книгу на сумму до 100 000 тугриков. Этот конкурс продлится до 1 мая 2023 г. В процессе я думаю, что встречусь с другими спонсорскими организациями и добавлю другие специальные призы. Таким образом, конкурс не ограничивается 40 миллионами тугриков. Будет еще больший призовой фонд. Уверен, что она превратится в большую программу, которая будет реализована по всей стране. Программа утреннего чтения стартовала в Японии. Поэтому мы осмелились внедрить этот стандарт в Монголии и объявили конкурс с призовым фондом в 40 миллионов тугриков как частная компания. «AlfaBook» не такая уж богатая и крупная компания. Так что эта программа действительно ценна», — сказала Д.Оюунсурэн, основатель книжного магазина «AlfaBook» и инициатор программы «Утреннее чтение».

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