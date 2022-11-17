Монгольский фестиваль пройдет в Польше

CentralAsia (MNG) - Посол в стране Дорж Бархас сообщил вчера на своей странице в Facebook, что «Монгольский фестиваль» пройдет в Варшаве, столице Польши, 19-20 ноября.

Под эгидой посла двухдневное мероприятие в Музее Азии и Тихого океана в Варшаве будет включать в себя лекции и демонстрации о монгольских юрт, монгольских национальных игр «Шагай», игре в кости «Шагайн харваа», , национальной борьбе, переплетное дело, туризме, монгольской одежды, о культуре и традициях и о Монголии. Будет много мероприятий, таких как национальное художественное представление групп «Хөх Монгол» («Синяя Монголия») и «Монгол аялгуу» («Монгольская мелодия»).

Польша является шестой страной, установившей дипломатические отношения с Монгольской Республикой в ​​прошлом веке. В результате дипломатических отношений, установленных в 1950 г., в 1959 г. было открыто посольство Монгольской Республики в Варшаве, а в 1960 г. – посольство Республики Польша в Улан-Баторе.

Отношения между Монголией и Польшей в последнее время быстро развиваются, временно закрытое посольство Польши было открыто в прошлом году, а министр иностранных дел страны Збигнев Рау посетил Улан-Батор с двухдневным визитом в июле этого года.

Посольство Монголии в Варшаве опубликовало программу фестиваля на польском языке.

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