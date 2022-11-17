Ожидается, что Монголия примет законы о ставках на скачки и казино

CentralAsia (MNG) - Министерство юстиции и внутренних дел подготовило проект Закона о туризме, который будет обсуждаться на заседании Кабмина на следующей неделе.

Планируется решить, обсуждать ли Закон о туризме, Закон о о ставках на скачки, Закон о казино и Закон об азартных играх в комплексе в связи со следующим годом, который станет годом посещения Монголии.

Правильно копировать модель Макао, где действует самая либеральная система законов о казино, — говорит глава минюстиции Нямбаатар Хишгээ.

В проекте Закона о казино говорится:

«В разных странах действуют разные политики в отношении того, разрешены ли казино. В Азии специальные административные районы Китая, такие как Макао, Республика Корея и Республика Сингапур, разрешили работу казино и четко регламентировали запреты и условия деятельности казино.

Кроме того, для предотвращения возможных негативных последствий для общества, вызванных казино, будет установлено, что гражданам Монголии и несовершеннолетним не будет разрешено играть в игры казино или входить в помещения казино. При этом несовершеннолетние и граждане Монголии не будут ограничены в использовании развлекательных и сервисных объектов в комплексе казино (кроме объектов казино), что положительно скажется на развитии туризма и расширении выбора мест отдыха граждан.

С принятием данного законопроекта будет создана правовая база для выдачи специальных лицензий на деятельность казино до 3-х юридических лиц, отвечающих условиям и требованиям, изложенным в законе, что позволит создать крупный туристический комплекс, увеличить налоговые поступления для бюджета Монголии, развивать индустрию туризма и связанную с ней торговлю и считается, что развитие сферы услуг и увеличение рабочих мест будут способствовать экономическому развитию страны».

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