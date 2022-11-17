Зеленский отрицает причастность Украины к взрыву ракеты в Польше

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что упавшая в польской деревне Пшеводув ракета не была украинской. Ранее Минобороны России идентифицировало показанные в СМИ обломки снаряда как части ракеты С-300, используемой украинской системой ПВО. Владимир Зеленский заявил, что будет требовать проведения совместного расследования случившегося.

«Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар»,— заявил Зеленский на пресс-конференции. «Я уверен, что мы должны быть и будем участвовать в расследовании... Я хочу, чтобы мы были справедливыми, и если это было использование нашего ПВО, то я хочу эти доказательства»,— сказал украинский президент.

Президент Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг допускали, что ракета упала в результате работы украинской ПВО. Телеканал CNN со ссылкой на неназванное официальное лицо США сообщал, что украинские военные рассказали американским союзникам о попытке перехвата российской ракеты неподалеку от деревни Пшеводув незадолго до инцидента. Официальные лица Украины настаивают, что к падению ракеты причастна Россия. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины говорил о намерении передать доказательства ее причастности к случившемуся. В Белом доме заявили, что возлагают ответственность на Россию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.

Dwie rosyjskie rakiety na terytorium Polski? Miejsce wybuchu przy granicy z Ukrainą pod Hrubieszowem.#włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/GHz6sXLeQL — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 15, 2022