Передовой опыт Канады будет внедрен в области экологии Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Монголии Екатерину Ивкофф.

На встрече состоялся обмен идеями по охране природы, управлению, инвестициям, стандартам устойчивой деятельности для ответственного развития горнодобывающей промышленности, защите особо охраняемых природных территорий, наращиванию кадрового потенциала в секторе, а также состоялись обсуждения на такие темы, как национальное движение «Миллиард деревьев», изменение климата, выбросы парниковых газов и их сокращение, влияние возобновляемых источников энергии и договорились о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.

Посол Кэтрин Ивкофф отметила, что Канада является не только одной из стран с богатым опытом в области охраны природы, но также осознает важность возобновляемых источников энергии в сокращении выбросов парниковых газов, вызванных социальными, экономическими и горнодобывающими воздействиями. Она подчеркнула, что сотрудничество между министерствами будет развиваться в обеспечении ответственного и устойчивого развития горнодобывающей промышленности, которая оказывает наиболее существенное влияние на выбросы парниковых газов, когда мир присоединится к своему голосу против изменения климата. Она также выразила готовность к сотрудничеству, предложив простой и наиболее эффективный опыт и технологии Канады в дополнение к инициативе президента Монголии «Миллиард деревьев» по снижению изменения климата и выбросов парниковых газов.

Она упомянула, что посадка и выращивание «Миллиарда деревьев» — это одно, но эффективное внедрение, подсчет, регистрация и отчетность по посаженным деревьям, кустам и кустарникам также важны. Она сказала, что готова поддержать и сотрудничать с этой инициативой Монголии через Агентство лесного хозяйства своей страны.

Министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий заявил: «Я буду участвовать в COP15, Конвенции Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии, которая состоится в Канаде в декабре. В ходе встречи планируется официальная встреча с министром окружающей среды и изменения климата Канады. Кроме того, мы намерены вывести сотрудничество между двумя странами на новый уровень в области окружающей среды».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения