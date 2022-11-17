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Украина и Польша планируют вести совместный контроль границ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Украина и Польша начали переговоры о введении совместного контроля на границе. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

«Проект соглашения должен определить процедуры и правила работы общих пунктов пропуска, обмена информацией между контролирующими службами, противодействия нелегальной миграции, проведение совместных патрулей, а также возможность контрольными службами Украины и Республики Польша делегировать (передавать) друг другу выполнение своих служебных полномочий и функций», – говорится в сообщении.

В украинском правительстве говорят, что внедрение совместного таможенного и пограничного контроля упростит и ускорит пересечение границы для международных перевозчиков и частных лиц.

После подписания соглашения Украина станет страной, которая не входит в состав Евросоюза, но имеет подобные пункты пропуска со страной-членом ЕС.

«Начатый в среду первый раунд переговоров продлится два дня и должен завершится наработкой базовой редакции документа», - говорится в сообщении.

В украинском ведомстве напомнили, что общий товарооборот между Украиной и Польшей за 10 месяцев 2022 года составил более 10,3 млрд долларов, а за весь прошлый год - почти 10,2 млрд долл.

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