Украина и Польша планируют вести совместный контроль границ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Украина и Польша начали переговоры о введении совместного контроля на границе. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

«Проект соглашения должен определить процедуры и правила работы общих пунктов пропуска, обмена информацией между контролирующими службами, противодействия нелегальной миграции, проведение совместных патрулей, а также возможность контрольными службами Украины и Республики Польша делегировать (передавать) друг другу выполнение своих служебных полномочий и функций», – говорится в сообщении.

В украинском правительстве говорят, что внедрение совместного таможенного и пограничного контроля упростит и ускорит пересечение границы для международных перевозчиков и частных лиц.

После подписания соглашения Украина станет страной, которая не входит в состав Евросоюза, но имеет подобные пункты пропуска со страной-членом ЕС.

«Начатый в среду первый раунд переговоров продлится два дня и должен завершится наработкой базовой редакции документа», - говорится в сообщении.

В украинском ведомстве напомнили, что общий товарооборот между Украиной и Польшей за 10 месяцев 2022 года составил более 10,3 млрд долларов, а за весь прошлый год - почти 10,2 млрд долл.