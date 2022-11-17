Белорусские пограничники сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне

CentralAsia (CA) - Белорусские пограничники сбили беспилотник в 100 м от украинско-белорусской границы, сообщил пограничный комитет Белоруссии в телеграм-канале.

Инцидент произошел 16 ноября в Кобринском районе Брестской области. На юге область граничит с Украиной. Дрон сбили выстрелами из автомата Калашникова. Устройство было оснащено видеокамерой. В погранкомитете считают, что его могли использовать для разведки и съемки технических средств охраны границы со стороны Белоруссии.

Ведомство посчитало случившееся провокацией и сообщило, что проведет проверку по этому поводу.

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Председатель погранкомитета Анатолий Лаппо ранее 16 ноября заявил, что украинская сторона «взорвала практически все мосты» на гомельском и мозырском направлениях. Ранее он заявлял, что украинские военнослужащие взорвали почти все автомобильные и железнодорожные мосты на границе с республикой и заминировали все приграничные дороги.

Пограничный комитет Белоруссии сообщал о подобном инциденте 2 ноября. В 1 км от границы в Гомельском районе обнаружили квадрокоптер, «используемый украинскими военизированными подразделениями». Квадрокоптер, следует из сообщений пограничных служб, был оборудован системой инфракрасного видения, использовался для перемещения и сброса взрывных устройств и ведения разведки.

14 ноября МВД Белоруссии усилило меры безопасности в Брестской и Гомельской областях, граничащих с Украиной. Как сообщали в Госпогранкомитете республики, 29 октября на границе были замечены украинский БТР-80, а также группа вооруженных военных. 10 октября стало известно о создании российско-белорусской военной группировки. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявил, что в Украине «планируется нанесение ударов» по территории республики.