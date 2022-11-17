Parabellum Resources планирует обновить ресурсы на месторождении редкоземельных элементов Хотгор в Монголии

CentralAsia (MNG) - Parabellum Resources планирует обновить ресурсы в первом квартале 2023 года на месторождении редкоземельных элементов Хотгор в Монголии.

В середине октября была завершена 2000-метровая программа заполнения и отбора валовых проб Parabellum, и теперь все образцы керна отправлены на анализ REO (редкоземельных оксидов).

Parabellum Resources Ltd (ASX:PBL) продолжает добиваться значительного прогресса в оценке минеральных ресурсов, металлургических испытаниях и инженерном проектировании, которые составляют ключевые результаты, необходимые для предварительного исследования Хотгорского проекта РЗЭ (редкоземельных элементов) в Монголии.

Исполнительный директор Питер Секер сказал: «Я очень рад сообщить акционерам, что работа по предварительному изучению продвигается очень хорошо, и результаты металлургических испытаний, достигнутые на сегодняшний день, продолжают поддерживать наше мнение о том, что Хотгорский проект может быть разработан для получения значительного количества редкоземельных элементов. операция.

«В течение следующих нескольких месяцев мы продолжим информировать акционеров о ходе работы по различным рабочим направлениям.

«Совет директоров PBL уверен, что результаты продемонстрируют надежный проект на фоне высоких цен на рынках РЗЭ, которые остаются сильно ограниченными за пределами традиционных поставок из Китая».

Ожидается, что размер мирового рынка редкоземельных элементов будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) на уровне 12% в период с 2021 по 2026 год.

Растущее число приложений для редкоземельных магнитов, использующих как Nd, так и Pr, как в электромобилях, так и в ветряных турбинах, является преобладающим применением, стимулирующим этот рост, при этом гибридный автомобиль использует до 1 кг неодима на транспортное средство, а полностью электрический автомобиль использует больше.

В 2021 году цена на оксид диспрозия превысила 100 000 долларов за тонну из-за растущего спроса в магнитной, лазерной и ядерной отраслях.

При условии, что в 2023 году погода останется сухой, компания планирует начать программу бурения с обратной циркуляцией на высокоприоритетных объектах EM в начале первого квартала 2023 года.

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