В Монголии стартовала программа «Star Venture» поддержки стартапов с инновационными решениями

CentralAsia (MNG) - В Монголии стартовала программа «Star Venture», реализуемая Европейским банком реконструкции и развития для поддержки стартапов.

Д. Баттогтох, начальник отдела научно-технической политики, развития и координации реализации Министерства образования и науки, и эксперт Б. Урьболд представили мероприятия, которые планируется реализовать в сфере национального инновационного развития, международному советнику программы Star Venture г-ну Франческо Краколичи, международный советник программы Star Venture, и С. Байгалмаа, руководитель программы от Министерства развития стартап-экосистемы Монголии.

Франческо Краколичи и С. Байгалмаа

На встрече было подчеркнуто, что стартап-экосистема Монголии хотя и начинает развиваться, но имеет потенциал существенно влиять на экономику страны и вносить изменения, а также обсуждались возможности сотрудничества в развитии стартапов и выводе их на международный рынок.

Программа «Star Venture» уникальна тем, что включает избранные стартапы в 18-месячную интенсивную программу и предоставляет им оценку бизнеса, ноу-хау, консультационные услуги, наставничество, международные сети и необходимое финансирование для успешного развития их бизнеса.

Программа ЕБРР Star Venture предназначена для многообещающих стартапов, акселераторов и консультантов, чтобы полностью раскрыть их потенциал. Работая с малыми и средними предприятиями (МСП) на протяжении более 25 лет, ЕБРР получил уникальный опыт в укреплении стартап-экосистемы в своих регионах.

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