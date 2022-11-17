Зеленский сообщил о разработке в Украине параллельной системы электроснабжения

CentralAsia (CA) - Украина разработала параллельную систему поставки электричества, однако возможность ее реализовать появится после окончания активной фазы вооруженного конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что в настоящий момент власти сосредоточены на восстановлении существующей инфраструктуры.

«Украина разработала интересную альтернативную систему поставки электричества. <...> Мы понимаем точно с «Укрэнерго» и Министерством энергетики, что мы будем делать — как только можно будет поднять голову, мы это будем делать. А пока все — от крупных чиновников до менеджеров среднего звена — все работают над тем, чтобы защитить то, что есть, и восстановить то, чему нас лишают ежедневно»,— сказал Зеленский журналистам. Других деталей об альтернативной системе поставки электричества он не привел.

15 ноября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины, в частности энергетической. В офисе Владимира Зеленского сообщили о повреждении 15 энергообъектов страны. В некоторых областях Украины в связи с атаками возникли перебои со светом светом и водой.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Киев договорились о строительстве в Украине малого модульного реактора.