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Республиканцы получат контроль над Палатой представителей США, Байден поздравил их с победой

CentralAsia (CA) -  Республиканская партия США на промежуточных выборах в конгресс получила большинство в палате представителей, заняв в ней 218 мест, пишут CNN и NBC. Поздравления республиканцам направил американский президент-демократ Джо Байден, его заявление опубликовал Белый дом.

«Я поздравляю лидера [республиканцев Кевина] Маккарти с тем, что республиканцы получили большинство в Палате представителей, и я готов работать с республиканцами в Палате представителей, чтобы добиться результатов для работающих семей», — написал он.

Байден отметил, что прошедшие 8 ноября выборы показали силу и устойчивость демократии в США, поскольку к политическому насилию, запугиванию и тем, кто отрицает результаты выборов, было проявлено «решительное неприятие».

По расчетам телекомпании CBS News, Республиканская партия получит от 218 до 223 мандатов в Палате представителей, насчитывающей 435 мест. У демократов – 211 мандатов. В сенате же у сторонников Байдена 50 мест, у республиканцев – 49. Однако подсчет голосов все еще продолжается, поэтому точное количество кресел, которые займут республиканцы в нижней палате, может оставаться неясным на протяжении последующих дней, а то и недель.

CNN указывает, что победа республиканцев в палате представителей вызовет смену спикера, сейчас этот пост занимает Нэнси Пелоси. Кроме того, несмотря на менее успешный результат, который ожидали лидеры Республиканской партии, нижняя палата конгресса сможет «сделать жизнь Белого дома невыносимой до конца срока Байдена», пишет портал, указав, что сам президент перед выборами признавал риск «усложнения ситуации». NBC указывает, что республиканское большинство может инициировать расследования конгресса в отношении Байдена.

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