В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 19 февраля 2023 года

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CentralAsia (CA) - Верховная Рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней - до 19 февраля 2023 года.

Законопроект о военном положении поддержали 294 нардепа, о мобилизации - 297, сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Срок действия военного положения в Украине продлевается с 05:30 21 ноября на 90 суток - до 19 февраля 2023 года.

Ранее, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине 8 ноября.

Режим военного положения был введен в Украине 24 февраля. С тех пор он продляется каждые 90 дней. В последний раз его продляли 15 августа. Тогда же украинские парламентарии поддержали указ президента о продлении всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский отменил весенний призыв и демобилизацию в апреле. 18 октября Верховная рада отменила призыв на срочную службу на время военного положения.