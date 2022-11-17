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В Узбекистане педагог, избившая учеников в школе, уволилась по собственному желанию
Предыстория: В Бухаре учительница начальных классов избила весь класс во время урока

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане педагог, поднявшая руку на учеников во время урока, уволилась по собственному желанию «за допущение грубой ошибки при осуществлении педагогической деятельности», сообщила пресс-служба Управления народного образования Бухарской области.

Напомним, 15 ноября в социальных сетях распространилось видео, где учитель бьет сразу несколько учеников во время урока в школе №4 в Бухаре. Для выяснения обстоятельств этой ситуации управлением была сформирована специальная рабочая группа.

«Ситуация была оценена как чрезвычайная, и в этот же день она была обсуждена на совещании под руководством заместителя хокима области Мирали Хамроева с участием руководителей отделов народного образования и директоров школ. Были поставлены строгие задачи по повышению педагогической культуры учителей и недопущению подобных безобразных ситуаций», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследование ситуации продолжается совместно с правоохранительными органами.

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