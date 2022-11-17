Зеленский сообщил, что получил от партнеров сигналы о готовности России к переговорам

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил определенные сигналы от лидеров других стран о желании России начать переговоры. Об этом он рассказал журналистам. Украинский президент заявил, что любые переговоры должны проходить «публично, а не кулуарно».

«Да, я получал те или иные сигналы от лидеров государств. Кажется, что Путин (президент России Владимир Путин) хочет прямых переговоров... Я такие сигналы получал... Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет с Украиной публичную войну»,— сказал Зеленский.

По его словам, чтобы у мировых лидеров не осталось никаких вопросов о готовности Украины к переговорам, на саммите G20 он предложил 10 шагов для возобновления мира в стране.

«Я считаю, что это формула мира для всего мира. Потому что каждое государство может найти там свое место и быть лидером по той или иной инициативе — в преодолении сложностей того или иного пункта из этих десяти»,— отметил он.

Среди предложенных Зеленским условий для возобновления переговоров с Россией были радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.