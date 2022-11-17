экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ISW: Российские войска атакуют у Бахмута, ВСУ бьют по позициям и логистике РФ на юге (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 16 по 17 ноября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы продолжали наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области. Украинские силы продолжали наносить удары по российским военным и логистическим узлам на юге Украины.

Выводы института:

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали контрнаступательные действия в направлениях Сватово и Кременная.

Российские источники и доверенные лица вопиюще рекламируют насильственное усыновление украинских детей в российские семьи.

Украинские источники продолжили уточнять ущерб, причиненный массированным ракетным ударом России 15 ноября по территории Украины.

Российское информационное пространство во многом следило за тем, как официальный Кремль квалифицировал ракетный удар по территории Польши как провокацию Запада.

Финансист группы «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает позиционировать себя как центральная фигура в провоенном ультранационалистическом сообществе, вероятно, преследующем амбициозные политические цели.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Передовой опыт Канады будет внедрен в области экологии Монголии
  • ISW: Российские войска атакуют у Бахмута, ВСУ бьют по позициям и логистике РФ на юге (карта военных действий в Украине)
  • Открылась выставка «Искусство увековечено на скале» наскального искусства в Монголии. ФОТО


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com