ISW: Российские войска атакуют у Бахмута, ВСУ бьют по позициям и логистике РФ на юге (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 16 по 17 ноября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы продолжали наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области. Украинские силы продолжали наносить удары по российским военным и логистическим узлам на юге Украины.

Выводы института:

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали контрнаступательные действия в направлениях Сватово и Кременная.

Российские источники и доверенные лица вопиюще рекламируют насильственное усыновление украинских детей в российские семьи.

Украинские источники продолжили уточнять ущерб, причиненный массированным ракетным ударом России 15 ноября по территории Украины.

Российское информационное пространство во многом следило за тем, как официальный Кремль квалифицировал ракетный удар по территории Польши как провокацию Запада.

Финансист группы «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает позиционировать себя как центральная фигура в провоенном ультранационалистическом сообществе, вероятно, преследующем амбициозные политические цели.