По всей Украине объявлена воздушная тревога, в нескольких регионах прогремели взрывы
- Азия и мир, политика
- 13:44, 17 ноября 2022
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- Обновлено: 13:48, 17 ноября 2022
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре и Одессе. Также сообщают о звуках взрывов в Сумской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях. В самом Киеве начались экстренные отключения электроэнергии. Воздушная тревога объявлена по всей стране.
Как пишет УНИАН, система противовоздушной обороны сработала в Киевской, Черкасской, Харьковской областях. Несколько взрывов были слышны в Днепре. Поступают сообщения о проблемах с электроснабжением в городе.
Киевская городская военная администрация сообщает, что над Киевом, по предварительным данным, сбили две российские крылатые ракеты.
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