Киев сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней

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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зерновую сделку продлят на 120 дней. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал соглашение о продлении сделки. Российская сторона пока никак не комментировала эти заявления.

«Зерновое соглашение продлено на 120 дней. Украина вместе с Антониу Гутеррешем и Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение о глобальной борьбе с продовольственным кризисом. Ожидаем официального оглашения от партнеров — ООН и Турции»,— написал украинский президент в Twitter.

«Я приветствую согласие всех сторон продолжать Черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины»,— говорится в сообщении Гутерриша на сайте ООН.

Генеральный секретарь добавил, что в ООН «полностью поддерживают» бесперебойную работу Совместного координационного центра, а также устранение оставшихся препятствий для экспорта удобрений из РФ. Гутерриш в заявлении подчеркнул важность «осторожной дипломатии» в контексте поиска многосторонних решений.

Одно из главных требований России в рамках зерновой сделки — устранение экспортных ограничений для российских удобрений. 11 ноября состоялись переговоры по решению этого вопроса. Российскую делегацию в ООН возглавлял заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. 13 ноября малавийская газета Nyasa Times сообщила, что первая партия разблокированных Евросоюзом российских удобрений прибудет в страну во второй половине декабря.

8 ноября замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев хочет продлить действие зерновой сделки как минимум на один год и расширить ее положения на порты Николаевской области. Они обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия до начала вооруженного конфликта. Москва пока никак не комментировала это предложение.

29 октября Россия объявила о выходе из соглашения. Решение было принято из-за атаки беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданских судов, которые обеспечивали безопасность зернового коридора. 2 ноября РФ вернулась к реализации сделки.