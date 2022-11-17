Власти Узбекистана объяснили перебои с электричеством нехваткой газа для его выработки

CentralAsia (UZ) - В Министерстве энергетики Узбекистана объяснили перебои с электроэнергией нехваткой газа для ее выработки и пообещали наказывать виновных в длительных отключениях.

«На сегодняшний день причина отключения электроэнергии заключается не в устаревании или нехватке оборудования, а в нехватке топлива на наших станциях для выработки электроэнергии», — сообщил замминистра энергетики Шерзод Ходжаев на пресс-конференции 16 ноября.

Чиновник пояснил, что 90% электроэнергии в Узбекистане вырабатывается на тепловых электростанциях, а почти 85% из них работают на природном газе.

Ходжаев отметил, что за 25 лет (с 1991 по 2016 год) в стране была построена всего одна современная парогазовая тепловая электростанция – Навоийская, сданная в 2012 году.

«Но после 2016 года была построена одна парогазовая установка в Навои, две в Талимарджане, две на Туракурганской ГРЭС, две на Тахиаташской ГРЭС и одна на Ташкентской ГРЭС. Все это было построено за счет государственных инвестиций», — перечислил замминистра.

Он напомнил, что с начала текущего года в трех областях Узбекистана были запущены пять новых тепловых электростанций общей мощностью 1154 мегаватт. В Нурабадском районе (Самаркандская область) введена в эксплуатацию крупная солнечная фотоэлектростанция мощностью 100 мегаватт.

«Эти шесть электростанций производят 9 млрд 660 млн кВт ч электроэнергии в год. За счет энергоэффективности установок будет достигнута экономия 1 млрд 353 млн кубометров природного газа в год», — заявил Ходжаев.

С января по октябрь в Узбекистане было произведено 60,6 млрд кВт ч электроэнергии. Это на 2,9 млрд кВт ч или на 105,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Потребителям было отпущено 51,3 млрд кВт ч, что на 105,2% превышает показатель прошлого года.

Всего за осенне-зимний период планируется отпустить потребителям 34 млрд 565 млн кВт ч электроэнергии (на 2 млрд 254 млн кВт ч больше, чем в предыдущем осенне-зимнем сезоне). Населению будет поставлено 10 млрд 759 млн кВт ч электроэнергии.

Что касается природного газа, осенью и зимой потребителям будет поставлено 30,6 млрд кубометров. Из них 10,4 млрд кубометров получит население, 20,2 млрд — хозяйственники.

Тем не менее без периодических отключений подачи электроэнергии не обойтись. Как пояснил Ходжаев, суточная потребность страны в электроэнергии составляет 245 млн кВт ч, а электростанции вырабатывают 230-232 млн в сутки. Налицо дефицит примерно в 15 млн кВт ч. Ограничения в подаче электричества необходимы для того, чтобы уравновесить баланс производства и потребления электричества и предотвратить крупные аварии в энергосистеме.

При этом замминистра подчеркнул, что дефицит электроэнергии не требует длительного отключения, оно не должно превышать часа в сутки.