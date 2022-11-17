Украинские войска освободили почти 200 населенных пунктов на юге и вышли на рубеж по правому берегу Днепра, - Генштаб ВСУ

Алексей Громов

CentralAsia (CA) - Украинские войска в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу Днепра и освободили уже почти 200 населенных пунктов. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины Алексей Громов на брифинге 17 ноября.

«В ходе проведения наступательной операции наши войска вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, освободили до 5580 кв. км нашей территории и 198 населенных пунктов», - рассказал Громов.

По его словам, во время утренней воздушной тревоги войска РФ выпустили по Украине 16 крылатых ракет и запустили 5 беспилотников.

Представитель Генштаба добавил, что с 11 ноября российская армия нанесла 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября – 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, применил 26 дронов-камикадзе по позициям украинских войск в районах 5 населенных пунктов и объектах гражданской инфраструктуры.

По словам Громова, за этот период украинские войска уничтожили 102 воздушных цели.

«Силами и средствами авиации зенитно-ракетных войск и противовоздушной обороны Сухопутных войск и Военно-морских сил за отчетный период уничтожено 102 воздушных цели

В течение недели подразделениями ракетных войск и артиллерии выполнено 1 200 огневых задач, по результатам которых нанесено поражение 36 пунктам управления и 47 складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также другим военным объектам противника», - сказал он.

Утром 17 ноября по всей материковой территории Украины объявляли воздушную тревогу. В городах Днепр и Киев прогремели взрывы.

После окончания воздушной тревоги Киевская городская военная администрация сообщила, что над Киевом было уничтожено 4 ракеты и 5 БПЛА Shahed.

Вместе с тем в Одесской области и в городе Днепр ракеты попали в объекты инфраструктуры.