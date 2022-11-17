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В результате массированных обстрелов РФ на востоке Украины разрушены и повреждены объекты газодобычи, - «Нафтогаз»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: По всей Украине объявлена воздушная тревога, в нескольких регионах прогремели взрывы

CentralAsia (CA) -  Представители украинской энергетической компании «Нафтогаз» заявили о разрушении объектов газодобывающей инфраструктуры на востоке Украины из-за массированных обстрелов. По данным компании, чрезвычайные службы уже ликвидировали возникшее на месте происшествия возгорание.

«Сейчас известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты «Укргаздобычи» оперативно прибыли на поврежденные объекты. Ими оцениваются последствия и масштабы атаки»,— говорится в пресс-релизе на сайте компании. Информацией о пострадавших «Нафтогаз» пока не располагает.

Сегодня утром, 17 ноября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ и политики также сообщали о взрывах в Одессе, Днепре и других регионах страны. 15 ноября Россия возобновила массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре, в частности — по энергетической.

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