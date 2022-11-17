экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
McDonald's приостанавливает работу в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  С 18 ноября все рестораны McDonald’s в Казахстане временно прекращают свою работу, говорится в заявлении компании.

«McDonald’s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках» - говорится в заявлении.

В компании заверили, что прилагают все усилия для скорейшего возобновления работы. В этой связи о сроках открытия ресторанов будет сообщено позже.

Компания ТОО Food Solutions KZ работает в Казахстане более 6 лет и имеет 24 ресторана McDonald’s в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. В них работают около 2000 человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Монголии за сутки выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом
  • В Казахстане с рельсов сошли 14 грузовых вагонов. Видео
  • В Польше пройдет монгольский фестиваль


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com