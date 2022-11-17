CentralAsia (KZ) - С 18 ноября все рестораны McDonald’s в Казахстане временно прекращают свою работу, говорится в заявлении компании.

«McDonald’s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках» - говорится в заявлении.

В компании заверили, что прилагают все усилия для скорейшего возобновления работы. В этой связи о сроках открытия ресторанов будет сообщено позже.

Компания ТОО Food Solutions KZ работает в Казахстане более 6 лет и имеет 24 ресторана McDonald’s в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. В них работают около 2000 человек.

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