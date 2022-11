В Монголии приступил к работе новый посол США

CentralAsia (MNG) - 17 ноября, новый посол США в Монголии Ричард Буанган вручил свои верительные грамоты Президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа.

На встрече, состоявшейся после официальной церемонии вручения верительных грамот, президент Хурэлсух отметил, что Монголия придает большое значение своим отношениям с Соединенными Штатами, важным третьим соседом и стратегическим партнером Монголии.

Подчеркнув, что сменявшие друг друга послы США в Монголии сыграли важную роль в расширении и развитии партнерских отношений, основанных на демократических ценностях, глава государства выразил уверенность, что новый посол Ричард Буанган внесет важный вклад в дальнейшее расширение и углубление монголо-американских отношений.

Посол Ричард Буанган, в свою очередь, отметил, что для него большая честь быть назначенным послом США в Монголии. Подчеркнув, что Соединенные Штаты гордятся тем, что являются важным третьим соседом Монголии, американский дипломат заверил, что во время своей дипломатической миссии в нашей стране он приложит усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства, сложившегося с Монголией, повышения значимости диалога на высоком уровне, торгово-экономического двустороннего сотрудничества и расширения связей между гражданами двух стран.

Сам г-н Буанган написал на своей странице твиттера: «Огромная честь встретиться сегодня с Президентом Монголии У. Хурэлсухом и вручить свои верительные грамоты. Я полон энергии и энтузиазма, чтобы продвигать американо-монгольские отношения».

Tremendous honor to meet today the President of Mongolia @UKhurelsukh and present my credentials. I energized and enthusiastic to advance the U.S.-Mongolia relationship. pic.twitter.com/EfnYsCdlqc