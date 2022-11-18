Монголия приняла участие в конференции руководителей стран-партнеров НАТО

CentralAsia (MNG) - Начальники авиации партнеров и представители 18 стран НАТО, включая Монголию, собрались посредством видеотелеконференции на Конференцию начальников авиации партнеров 2022 года под председательством генерала Джеймса Б. Хекера, командующего ВВС союзников.

НАТО сотрудничает с целым рядом государств-партнеров, и они вносят свой вклад в некоторые из ее основных направлений деятельности, от формирования политики до развития оперативной совместимости и управления кризисами. Партнерские программы также помогают в развитии национальных институтов и сил обороны и безопасности.

«Обмен между руководителями ВВС союзников и начальниками ВВС-партнеров во время этих мероприятий дает нам возможность обмениваться знаниями и опытом для построения прочных отношений в воздушной сфере», — сказал генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС союзников.

Основными целями конференции являются рассмотрение итогов Мадридского саммита 2022 года с особым акцентом на его влиянии на деятельность партнеров в рамках НАТО, обновленная информация об украинском кризисе с презентацией командующего ВВС Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука. и как это повлияло на деятельность авиации союзников, а также обзор текущей партнерской деятельности союзных авиационных командований с обсуждением областей, которые могут быть расширены или открыты для новых партнеров в будущем.

Г-н Роб Смит, старший аналитик разведки, рассказал об изменении стратегической обстановки, отметив, что перед НАТО стоят задачи по многим направлениям. В то время как генерал Сюнджи Изуцу из ВВС Японии рассказал о сотрудничестве НАТО с точки зрения Индо-Тихоокеанского региона.

Генерал-майор Луис Карлос Кордоба, командующий ВВС Колумбии, представил презентацию о применении и использовании аэрокосмических средств для защиты Амазонки, дав понимание роли ВВС Колумбии в защите окружающей среды в борьбе с вырубкой лесов.

Участники обсудили дополнительные темы, в том числе космическую сферу, а также возможности образования и обучения.

Странами-партнерами, представленными на конференции, были Алжир, Австралия, Австрия, Колумбия, Египет, Грузия, Ирландия, Ирак, Япония, Иордания, Республика Корея, Монголия, Марокко, Пакистан, Сербия, Швеция, Тунис и Украина.

Отношения Монголии с НАТО и развитие сотрудничества активизировались в 1998 г., когда в посольство в Королевстве Бельгия был назначен военный атташе, поскольку позиция была неясной из-за давления на Монголию со стороны двух соседей и неопределенности ее позиции по этому вопросу. Однако с сентября 2003 года монгольская военная группировка участвовала в операции «Иракская свобода», а с 2004 года Монголяия направила в Афганистан учебную артиллерийскую группу, и можно сказать, что с тех пор отношения активизировались.

Впоследствии Международные силы содействия безопасности (ИСАФ) под руководством НАТО в 2010 году Монголия развернула в Афганистан военный взвод, мобильную артиллерийскую учебную группу и учебную группу по техническому обслуживанию вертолетов. И Монголия стала 45-й страной «Военного донора» и вывела сотрудничество на новый уровень. В результате Монголия начала участвовать во встречах министров обороны стран НАТО и стран-доноров, а совместные встречи и консультации стали регулярными.

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