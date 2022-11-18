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Молодой монгольский автоспортсмен примет участие в чемпионате мира
Мөрөн Пурэвдорж
Мөрөн Пурэвдорж

CentralAsia (MNG) -  Молодой автоспортсмен Мөрөн Пурэвдорж готовится к участию в чемпионате мира в следующем году, который приравнивается к «Олимпиаде» автоспорта. Впервые он заинтересовался техникой вслед за своим дедом и отцом и научился ездить на мотоцикле в возрасте шести лет. После этого начал заниматься автоспортом. Он не только добился больших успехов на международном уровне.

26-летний мастер международного класса занимается автоспортом более 10 лет. Он отправился в Мельбурн, Австралия, в 2016 году и вернулся в 2020 году. Управление бизнесом, как правило, углубленно изучается в области маркетинга.

Вернувшись в спорт, участвует во всех видах мотоспорта. Например, национальный чемпион по эндуро, национальный чемпион по кроссу и национальный чемпион по ралли 2021 года. Доход спортсмена за гонку составляет 100 000 долларов.

С 2000 года его отец основал первый официальный клуб в Монголии под названием Storm Riders. С тех пор он выпустил почти бесчисленное количество спортсменов.

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