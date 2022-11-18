Зеленский: без света остаются 10 млн украинцев

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время из-за российских обстрелов без света остаются около 10 млн украинцев.

«Во многих городах и районах нашей страны снова проходят аварийные отключения электричества. Около десяти миллионов украинцев остаются без света»,— сказал Зеленский в своем видеообращении.

Население Украины до начала российской военной операции составляло чуть больше 40 млн человек. По данным ООН, к настоящему моменту из-за вооруженного конфликта страну покинули около 12 млн украинцев.

Больше всего отключений электричества зафиксировано в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской областях. Львов и некоторые другие города приостанавливали поставки теплоэнергии. Украинский президент добавил, что по всей стране фиксируются проблемы со связью и интернетом.

15 ноября Россия возобновила ракетные удары по объектам в Украине, в частности по энергетическим. В офисе Владимира Зеленского сообщили о повреждении 15 энергообъектов страны. В северных и центральных областях Украины провели масштабные аварийные отключения.