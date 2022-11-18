Впервые в Монголии подан газ, и сейчас газ с месторождения сжигается на факелах

CentralAsia (MNG) - Elixir Energy заявляет, что на ее пилотном проекте по добыче метана из угольных пластов Номгон в Монголии подается газ

«Это впервые для Монголии, и мы стремимся установить коммерческий дебит в ближайшие месяцы», — сказал управляющий директор Нил Янг.

Компания Elixir Energy Ltd (ASX:EXR) опубликовала обновленную информацию о пилотном проекте по добыче метана из угольных пластов Номгон, реализуемом в рамках контракта о разделе продукции Nomgon IX CBM в Монголии, на 100% принадлежащего компании.

После бурения и заканчивания опытных скважин Номгон-8 и Номгон-9 в прошлом месяце подрядчиком Major Drilling все скважинные и наземные сооружения, связанные с перекачкой, были установлены на пилотном проекте Номгон.

Закачка жидкости из этих двух скважин началась в начале этой недели. Прорыв газа уже произошел, и сейчас газ сжигается.

Управляющий директор Elixir Нил Янг (Neil Young) сказал: «Сжигание газа в факелах сразу после запуска нашего пилотного проекта — невероятный результат для компании.

«Это впервые для Монголии, и мы стремимся установить коммерческий дебит в ближайшие месяцы.

«Наша команда на месте — при большой помощи, как всегда, со стороны их австралийских коллег — проделала фантастическую работу по установке экспериментальных установок в соответствии со стандартами мирового класса, и мы благодарим их соответственно».

Ранний прорыв газа согласуется с интерпретацией компании о том, что газонасыщенность угля близка к 100%.

В ближайшие дни, по мере стабилизации тарифа на газ, компания приступит к замеру тарифа.

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