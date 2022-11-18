Южная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР баллистической ракеты

CentralAsia (CA) - Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности в восточном направлении от Корейского полуострова, пишет агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Военные предполагают, что речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете.

Южнокорейские военные сообщили, что запущенная Северной Кореей ракета пролетела около 240 км при максимальной высоте 45 км и с максимальной скоростью 4 Маха. По информации Минобороны Японии, снаряд упал в районе восточного побережья Корейского полуострова, передает Kyodo.

Запуск был произведен из района Вонсан в провинции Канвондо в 10:48 по местному времени. Южнокорейские военные назвали произошедшее «серьезной провокацией» и призвали прекратить запуски ракет. По оценке США, снаряд не представлял непосредственной угрозы для США и союзников. Япония сообщила, что ракета упала вне ее исключительной экономической зоны. Токио «решительно осудил» действия Пхеньяна.

Это 34-й по счету ракетный пуск со стороны КНДР с начала года, подсчитал NHK.

Северная Корея запускает баллистическую ракету второй день подряд. Накануне агентство также писало, что военные КНДР запустили снаряд в сторону Японского моря. В этот же день министерства обороны Южной Кореи и США проводили консультации по вопросам противоракетной обороны, уточняет Yonhap. В Сеуле впоследствии сообщили, что это была ракета малой дальности. Она пролетела 240 км, достигнув высоты 45 км.

Министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи ранее предупреждала, что Пхеньян предпримет «более жесткие» военные действия, если США будут продолжать кампанию по усилению расширенного сдерживания своих союзников в отношении Северной Кореи. Она обратила внимание на трехстороннюю встречу глав США, Южной Кореи и премьера Японии на Восточноазиатском саммите в Камбодже, на которой те обсуждали меры по противодействию.