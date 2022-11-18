Украина начала возведение бетонного забора на границе с Белоруссией. Фото

CentralAsia (CA) - Украинская сторона начала инженерные работы по возведению бетонного забора с колючей проволокой на границе с Белоруссией. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

«Украинские военные начали строительство железобетонного забора, поверх которого в два ряда установлена колючая проволока типа «егоза», — сообщает ведомство.

Заграждение, установленное на украинской территории, состоит из бетонных плит и не является сплошным, в некоторых местах бетонные блоки отсутствуют. Высота бетонного забора составляет 3–4 м, его возвели на удалении 10–15 м от границы с Белоруссией. Вдоль железобетонного забора Украина установила наблюдательные посты, сообщает ведомство.

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В октябре председатель погранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщал, что украинская сторона взорвала почти все автомобильные и железнодорожные мосты на границе с Белоруссией и заминировала все приграничные дороги. Чиновник также упомянул присутствие украинских бойцов территориальной обороны в приграничной зоне. 16 ноября погранкомитет Белоруссии заявил о сбитом в 100 м от границы дроне, который применялся для разведки и сбора информации.

В начале октября президент Александр Лукашенко заявил, что Минск принимает участие в российской военной операции в Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий. По словам президента, цель Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии». Также страна принимает у себя беженцев.