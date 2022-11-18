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В Ираке рухнуло три здания из-за взрыва газового баллона. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  В городе Сулеймания в Ираке взорвался газовый баллон, установленный на крыше дома, в результате чего погибли по крайней мере пять человек и 15 пострадали. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

По предварительной информации, причиной стал взрыв баллона со сжиженным газом, установленного на крыше трехэтажного дома. В результате происшествия рухнуло три соседних дома, повреждено несколько автомобилей. Как сообщает телеканал Zagros News, пострадавших не меньше 20 человек, один погиб. Под завалами разрушенных домов находятся люди, на место аварии выехали десять отрядов гражданской обороны. Госпитализированы 15 человек.

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