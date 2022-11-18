Президент Польши заявил, что Киев может наблюдать, но не расследовать падение ракеты

Анджей Дуда

CentralAsia (CA) - Доступ Украины к месту падения ракеты в селе Пшеводув вблизи польско-украинской границы должен быть регламентирован, сейчас украинские специалисты смогут наблюдать за процедурой, но не участвовать в ней. Об этом заявил президент Польша Анджей Дуда, передает Polsatnews.

«Все должно быть сделано в соответствии с действующими нормами, с действующим законодательством. Если гости с Украины захотят посмотреть на процедуры [по расследованию], можно будет показать им. <...> Но когда речь идет об участии в расследовании, о доступе к документам, к информации — для этого нужны конкретные договорные основания, конкретные основания в сфере международного права и международных договоров», — сказал Дуда.

Кроме этого, польский президент отметил, что изначальные сообщения о падении двух ракет оказались ложными. «Пока следов второй ракеты в Польше не обнаружено», — подчеркнул он.

Дуда в очередной раз назвал инцидент случайностью и отметил, что ракета не была направлена на Польшу, поэтому «это нельзя трактовать как нападение».

Вечером 15 ноября на территории польского села Пшеводув, в 8 км от границы с Украиной, упала ракета. Погибли два человека. В этот день Россия нанесла масштабный удар по украинской военной и энергетической инфраструктуре.

Минобороны России в тот же день опровергло информацию о причастности к инциденту и заявило, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились. 16 ноября военное ведомство сообщило, что обломки ракет, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Дуда спустя сутки также заявил, что, скорее всего, это была ракета украинской системы ПВО С-300. Он отметил что сейчас нет свидетельств преднамеренной атаки на территорию Польши.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что эксперты страны будут участвовать в расследовании падения ракеты. «Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты примут участие в расследовании [инцидента в Польше]. Пока расследование не завершится, мы не можем точно сказать, какие ракеты или их части упали на территории Польши», — сказал он.

В то же время он подчеркивал, что нельзя быть уверенными на 100%, обломки чьей именно ракеты упали в Польше. «Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО», — сказал он и призвал дождаться завершения расследования.