Нэнси Пелоси отказалась быть лидером демократов в новой палате представителей США

Нэнси Пелоси

CentralAsia (CA) - Спикер палаты представителей США (нижняя палата парламента) Нэнси Пелоси объявила, что после выборов не станет добиваться переизбрания на пост лидера демократов, передает CNBS.

Как отмечает телеканал, решение 82-летней Пелоси было ожидаемым на фоне вероятной победы республиканцев и недавнего нападения на ее мужа Пола Пелоси.

Сама Пелоси подтвердила, что на ее решение в том числе повлияло нападение злоумышленника с молотком на ее супруга.

Республиканская партия США на промежуточных выборах в конгресс получила большинство в палате представителей, заняв в ней 218 мест (из 435), сообщали CNN и NBC. Хотя официально результаты объявлены не были, поздравления республиканцам уже направил американский президент-демократ Джо Байден.

Нэнси Пелоси занимала должность спикера в палате представителей с 2007 года. После победы республиканцев в 2010 году была лидером демократического меньшинства. Вновь стала спикером палаты в 2018 году.

Нападение на мужа Пелоси произошло 28 октября. По данным Минюста США, 42-летний Дэвид Депепи ворвался в дом Пелоси в Калифорнии в поисках спикера. Ее муж позвонил в 911. Через несколько минут в дом прибыли полицейские и увидели Пола Пелоси и Депепи, борющихся за молоток. Офицеры сказали мужчинам бросить молоток, в этот момент нападавший ударил Пелоси по голове. Депепи задержали.

В момент нападения Нэнси Пелоси не было дома, она была в Вашингтоне. Ее мужа, раненного молотком, госпитализировали. Через шесть дней после нападения его выписали из больницы, но, по словам конгрессвумен, ему предстоит длительное восстановление.