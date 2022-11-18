Шавкат Мирзиёев 21−22 ноября посетит Францию

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - По приглашению президента Франции Эммануэля Макрона президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21−22 ноября посетит эту страну с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы узбекского государства.

Программой визита предусмотрено проведение в Париже двусторонних переговоров президентов, встречи в Национальном собрании — нижней палате парламента Франции, а также деловых мероприятий с участием руководителей ведущих французских компаний и банков.

В повестку дня включены вопросы развития конструктивного политического диалога, расширения многопланового сотрудничества, реализации инвестиционных проектов в разных отраслях экономики, продолжения гуманитарного и образовательного обмена.

По итогам саммита планируется принятие более 10 двусторонних документов, а также пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов, говорится в сообщении.

В дни пребывания Шавката Мирзиёева в Париже там откроются выставки культурного и исторического наследия Узбекистана в музее Лувра и Институте арабского мира.

В эти дни в Париже проходит бизнес-форум, организованный при поддержке Французского движения предпринимателей MEDEF.

Шавкат Мирзиёев посещал Францию с официальным визитом и проводил переговоры с Эммануэлем Макроном в октябре 2018 года. Это был первый визит главы Узбекистана во Францию более чем за 20 лет.