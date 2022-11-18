В Ташкентском зоопарке появились пантеры

CentralAsia (UZ) - В Ташкентском зоопарке впервые за многие годы появились пантеры, сообщила «Газете.uz» пресс-служба зоопарка.

Четырёхлетние Тайфун и самка Багира были привезены при содействии управляющей компании зоопарка Wildlife Care.

Пантеры размещены в разных вольерах, которые оборудованы брёвнами, деревянными настилами, грунт — песок. Внутреннее помещение утеплено соломой. Для игр у них есть мячи и игрушки из перьев крупных птиц.

Питаются пантеры говяжьим мясом, один раз в неделю им даются кролики, в рацион также добавляется молоко и яйца.

«Со временем они переедут в специально проектируемые для них зрелищные экспозиционные вольеры с просторными открытыми выгулами», — отметили в зоопарке.

Шкура пантер неидеально чёрная — если приглядеться, на ней можно увидеть пятна. В природе пантеры обитают в основном в плотных лесах с недостатком освещения, где тёмные животные менее заметны, что облегчает им выживание. В потомстве у них могут быть как чёрные, так и пятнистые детёныши.

В природе самки обычно весят 30−50 кг, а масса взрослых самцов составляет 50−75 кг.

Эти животные ведут одиночный образ жизни, встречаясь только в период размножения. После трёхмесячной беременности у самки появляются один-два, реже три детёныша.

По поведению пантеры, несмотря на меньшие размеры, более опасные животные, чем тигры и львы, так как гораздо активнее и подвижнее их.