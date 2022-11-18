экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Самарканде открыли памятник «Древо мира»

CentralAsia (UZ) -  В Самарканде в четверг был открыт монумент «Древо мира» известного французского скульптора, специального посла ЮНЕСКО по культурной дипломатии Хедвы Сэр.

В церемонии приняла участие сама скульптор (на главном фото — в центре), а также заместитель генерального директора ЮНЕСКО Стефания Жанини, статс-секретаря Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) Нильс Аннен и заместитель премьер-министра — министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Памятник «Древо мира» установлена почти в 20 странах, в том числе в Азербайджане, Казахстане, Израиле, Германии, Франции, Андорре, Греции, Мальте, США и других.

Монумент, соединяющий символы трёх основных религий мира — иудаизма, мусульманства и христианства — и отражающий мир и понимание между народами, установлен в Международном университете туризма и культурного наследия «Шёлковый путь».

Хедва Сэр является послом ЮНЕСКО с 2017 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Киев сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней
  • Украина и Польша планируют вести совместный контроль границ
  • Украинские войска освободили почти 200 населенных пунктов на юге и вышли на рубеж по правому берегу Днепра, - Генштаб ВСУ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com