В Самарканде открыли памятник «Древо мира»

CentralAsia (UZ) - В Самарканде в четверг был открыт монумент «Древо мира» известного французского скульптора, специального посла ЮНЕСКО по культурной дипломатии Хедвы Сэр.

В церемонии приняла участие сама скульптор (на главном фото — в центре), а также заместитель генерального директора ЮНЕСКО Стефания Жанини, статс-секретаря Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) Нильс Аннен и заместитель премьер-министра — министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Памятник «Древо мира» установлена почти в 20 странах, в том числе в Азербайджане, Казахстане, Израиле, Германии, Франции, Андорре, Греции, Мальте, США и других.

Монумент, соединяющий символы трёх основных религий мира — иудаизма, мусульманства и христианства — и отражающий мир и понимание между народами, установлен в Международном университете туризма и культурного наследия «Шёлковый путь».

Хедва Сэр является послом ЮНЕСКО с 2017 года.