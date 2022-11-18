Команда ВОЗ по лекарственным препаратам и вакцинам работала в Монголии

CentralAsia (MNG) - Во время 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае этого года Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус был проинформирован министром здравоохранения Энхболдом Сэрээжавом о деятельности Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, исполнительного органа правительства Монголии. Энхболд Сэрээжав обратился с просьбой назначить группу экспертов ВОЗ для работы в Монголии и оказания профессиональной и методологической поддержки для усиления деятельности агентства. Запрос был принят ВОЗ, и 14-18 ноября 2022 года в Монголии работала группа из семи человек во главе с Джинхо Шином, координатором по лекарственным средствам и вакцинам Департамента систем здравоохранения Западно-Тихоокеанского региона ВОЗ.

«Великий Государственный Хурал обращает внимание на качество и безопасность лекарств, используемых для лечения и диагностики, и создало временную наблюдательную комиссию. Правительство также работает над внесением поправок в Закон о лекарственных средствах и медицинских изделиях. В связи с изменениями в законодательстве возникает необходимость регулирования цен на лекарства, качества и безопасности лекарств. Поэтому мы хотели бы поблагодарить вас за то, что вы пришли и приняли нашу просьбу предоставить информацию о политике ВОЗ в отношении цен на лекарства и нестандартных лекарств. Ваши рекомендации и предложения будут использованы при разработке законопроекта», — сказал министр здравоохранения Энхболд Сэрээжав.

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