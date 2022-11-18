Граждане большинства стран будут ездить без визы в Монголию

CentralAsia (MNG) - Представлено решение заседания Кабинета Министров.

«Министерство юстиции и внутренних дел готовит первый проект Закона о туризме. В этот закон включено регулирование возврата налогов для туристов, посещающих Монголию. В связи с этим будут внесены изменения в закон об охоте, будет организован открытый аукцион исходя из количества диких животных, на которых можно охотиться в этом году, выданного Министерством. Охотничий рынок станет более открытым. Многие инициативы по увеличению продуктов туроператоров находятся в стадии проработки», — сказал министр юстиции Няибаатар Хишгээ.

Также Монголия намерена предоставлять визовые скидки для туристов. Согласно этому, Монголия станет страной, позволяющей гражданам наибольшего количества стран путешествовать без визы. Список стран будет представлен на заседании кабинета министров на следующей неделе.

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