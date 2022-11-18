Khan Bank Монголии успешно получил $60 млн в виде долгосрочного финансирования

CentralAsia (MNG) - В сентябре 2021 года Khan Bank подписал соглашение о долгосрочной синдицированной кредитной линии на сумму 120 миллионов долларов США, организованное голландским банком развития предпринимательства FMO. После того, как первый транш в размере 60 миллионов долларов США был получен в октябре 2021 года, Khan Bank объявил о получении второго транша в размере 60 миллионов долларов США 28 октября 2022 года.

В соответствии с кредитным соглашением, Khan Bank выделил 80 миллионов долларов США на расширение кредитного портфеля малых и средних предприятий (МСП), 20 миллионов долларов США на финансирование «зеленых» кредитов и проектов и оставшиеся 20 миллионов долларов США на общекорпоративные цели.

Комментируя финансирование, г-жа Эрдэнэдэлгэр Бавлай, заместитель генерального директора Khan Bank, заявила: «Мы рады, что успешно получили это финансирование в этот критический период экономической ситуации на фоне макроэкономических проблем. Мы благодарны за постоянную поддержку со стороны наших международных инвесторов во главе с FMO. Благодаря этому финансированию мы увеличиваем нашу поддержку «зеленых» инвестиций и проектов, уделяя особое внимание предоставлению нашим клиентам из числа ММСП доступа к столь необходимому долгосрочному финансированию для повышения устойчивости их бизнеса и устойчивого роста».

«Khan Bank уже более 10 лет является нашим постоянным клиентом в Монголии. Мы очень рады, что вместе с нашими партнерами мы можем внести свой вклад в рост бизнеса МСП Khan Bank вместе отправиться в новое путешествие, финансируя зеленые возможности в рамках портфеля Банка», — сказал Марникс Монсфорт, директор Департамента финансовых учреждений в FMO.

Гонзаг Монреаль, глава отдела финансовых учреждений Proparco, добавил: «Выделив 60 миллионов долларов США, мы гордимся тем, что поддерживаем приверженность Khan Bank малым и средним предприятиям и сотрудничаем с другими финансовыми учреждениями под руководством FMO. Khan Bank играет центральную роль в продвижении финансовой доступности в Монголии. Кроме того, рост ее «зеленого» портфеля делает ее ключевым партнером для решения конкретных задач развития страны».

Александр Шульце, эксперт по вопросам климата и экологии для финансовых учреждений в DEG, сказал: «Как стратегический партнер по финансированию, DEG довольна успешной реализацией сделки SME & Green и ее конкретным вкладом в наращивание потенциала для зеленого финансирования посредством специальной меры ТП. Мы верим, что наш давний партнер Khan Bank окажет положительное влияние, продвигая «зеленое» финансирование в монгольской экономике и поддерживая местные малые и средние предприятия».

Atlantic Forfaitierungs AG: Работая в Монголии в области финансирования торговли и импорта более 20 лет, мы очень рады продолжать поддерживать нашего многолетнего партнера Khan Bank в процессе преобразования в направлении устойчивой и «зеленой» экономики при одновременном сокращении выбросов углекислого газа. за счет воздействия этого финансового механизма. Мы также высоко ценим наше успешное партнерство с FMO, тем самым укрепляя малые и средние предприятия в Монголии, как это было ранее достигнуто в других регионах мира.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения