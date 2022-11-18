Украинские войска отбили атаки РФ на 9 участках в Донбассе, российские войска обстреляли правобережье Херсонщины, - Генштаб ВСУ

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CentralAsia (CA) - Вооруженные Силы Украины отразили атаки российских войск у населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Опытного, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 18 ноября.

В сводке говорится, что продолжаются удары россиян по правому берегу Днепра в Херсонской области, где недавно закрепились ВСУ. Вчера под обстрелы ствольной и реактивной артиллерии попали Антоновка, Одрадокаменка и Чернобаевка.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из РСЗО.

«За прошедшие сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь в Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса», - сказано в сводке.

Как сообщает ВСУ, «начался воплощаться план куратора ЧВК «Вагнера» Пригожина о вербовке населения приграничных областей РФ на работы, связанные с обороной». Генштаб сообщает, что в Белгородской области сотрудников Оскольского электрометаллургического комбината будут привлекать на военные сборы на базе «Вагнера» сроком 30 дней с сохранением заработной платы.

Кроме того, в сводке говорится, что в «ЛНР» проводят воинский учет врачей и медперсонала из-за большого количества раненых.