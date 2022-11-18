Монголы начнут путешествовать с электронными загранпаспортами в следующем году

CentralAsia (MNG) - Министр юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ сообщил, что Монголия впервые будет печатать свои собственные заграничные паспорта.
«Мы сами будем печатать свои заграничные паспорта. Дизайн утвержден. Также в следующем году начнется выдача электронных загранпаспортов всем гражданам Монголии. Будучи членом международных организаций гражданского общества, Монголия начнет с взаимной интеграции. В первом квартале следующего года первый пассажир будет пользоваться первым электронным загранпаспортом», — сказал Нямбаатар Хишгээ.
Электронный загранпаспорт будет состоять из 46 страниц. На каждой странице будет изображена история, культура и природа Монголии.
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