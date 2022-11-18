Republic: Как может измениться Казахстан в период нового срока правления Токаева и как это повлияет на отношения с Россией?

CentralAsia (KZ) - 20 ноября состоятся внеочередные выборы президента Казахстана. Их инициировал глава страны Касым-Жомарт Токаев. Ожидается, что он и победит. Однако в то же время Токаев пообещал «успешную реализацию кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана». О том, как может измениться Казахстан в период нового срока Токаева, как это повлияет на отношения с Россией, может ли случиться военное столкновение двух стран, а также какова будет роль России в Центральной Азии в ближайшее десятилетие — об этом Republic поговорил с политологом Темуром Умаровым. Умаров — научный сотрудник Фонда Карнеги, изучает внутреннюю и внешнюю политику государств Центральной Азии, а также отношения Китая с Россией и со странами бывшего СССР.

«Человек, который будет управлять Казахстаном в ближайшие семь лет, — довольно искусный политик»

— Пожалуй, сегодня главной страной в Центральной Азии для России является Казахстан. 20 ноября там состоятся выборы президента. Как бы вы оценили завершающуюся предвыборную кампанию?

— Это классические выборы, характерные для постсоветских авторитарных государств. Никакой конкуренции и интриг эти выборы в себе не несли. В выборах участвовало шесть кандидатов, среди которых, естественно, выделяется Касым-Жомарт Токаев. Остальные кандидаты — провластные политики, которые ничем особо не выделяются, не запоминаются и не имеют никаких шансов на победу. Поэтому, несмотря на все изменения в Конституции Казахстана, говорить о реальных изменениях в электоральных процедурах не приходится. До выборов не допускаются независимые кандидаты. Быть самовыдвиженцем пока что не разрешено. Любому кандидату нужно быть выдвинутым каким-нибудь движением или партией — это главный сдерживающий фактор для любого человека, который имеет поддержку в обществе и мог бы баллотироваться. Так что смысл этой избирательной кампании — переизбрание Токаева на еще один семилетний срок. Однако, согласно внесенным поправкам в Конституцию, это будет его последний срок. После этого он должен будет передать власть кому-то следующему. Правда, это должно произойти только через семь лет. А что произойдет за эти годы, неизвестно, политическая ситуация снова может измениться.

— Уходящий год начался с того, что в Казахстане произошли волнения, вызванные повышением цен на газ. Россия в рамках ОДКБ направила миротворческие силы для стабилизации обстановки. Но заканчивается этот год для казахско-российских отношений прохладно. С самого начала спецоперации власть Казахстана дистанцировалась от участников конфликта. Токаев открыто дал понять, что не поддерживает спецоперацию и никогда не признает любые референдумы в Украине, инициированные Россией. А после объявления мобилизации еще и принимает всех российских потенциальных и реальных уклонистов. «Большинство россиян уезжает из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность», — заявил он.

Ранее вы писали: «Чем дальше, тем сильнее будут расходиться траектории развития России и Казахстана, создавая между ними все новые источники напряжения. Поэтому есть сомнения в том, что Москва — со всеми ее рычагами давления на Нур-Султан — будет готова с легким сердцем отпустить своего союзника идти по другому пути». Неужели пути разойдутся навсегда? Или же, может быть, наблюдается что-то такое, что не позволяет говорить о грядущем разладе с полной уверенностью?

— В довоенное время политические режимы России и Казахстана были в похожей ситуации. И там, и там общество демонстрировало недовольство властью. Но реакция властей на эти недовольства была совершенно разная. В Казахстане власть зашевелилась, инициировала реформы — и не только в экономической сфере, но и в политической. Причем Конституцию Казахстана переписали не в консервативном духе, без добавлений странных формулировок про семейные ценности, как это было в российском случае, а в более-менее прогрессивном: уменьшение власти президента, увеличение власти парламента и так далее. Хотя Казахстан не перестал быть суперпрезидентской республикой, но какие-то подвижки в снижении влиятельности президента наблюдаются.

Россия идет по обратному пути: больше запретов, цензуры, точечных репрессий и усиление консерватизма. Чем дальше эти процессы развиваются, тем дальше становятся друг от друга политические режимы. В результате в будущем для России уже не будет приемлемой открытость Казахстана к иностранному влиянию. Уже сейчас там работает много западных НКО, которые поддерживают местных активистов, выдают им гранты. У себя дома Россия на подобное смотрит негативно, объявляя всех участников подобных процессов пятой колонной, иностранными агентами, нежелательными организациями и так далее. Таких разъединяющих моментов будет все больше. Если Россия продолжит идти по тому консервативно-авторитарному пути, который она выбрала, а Казахстан, наоборот, демократизироваться, то я думаю, что отношения двух режимов будут ухудшаться, и даже может быть какое-то столкновение (не только из-за этого, но в том числе).

— На фоне российской «спецоперации» в Украине в политическом пространстве продолжает витать идея, что Северный Казахстан (или, как говорят некоторые российские публицисты и политики, — «Южная Сибирь») — это историческая Россия. На ваш взгляд, это фантом или вызревающий план, как это мы увидели на примере с Украиной?

— С началом войны я иначе смотрю на риск столкновения в связи с Северным Казахстаном. Если бы меня просили об этом до 24 февраля, то я бы сказал, что это невозможно. Сейчас все стало возможным. Любая риторика может перерасти в агрессивные действия, что мы наблюдаем уже почти год. Но надо понимать, Казахстан — не Украина. Главное политическое отличие: Казахстан из России выглядит дружественным политическим режимом, который не пользуется рьяной националистической риторикой для увеличения своей популярности в глазах общества. Хотя кое-какая национальная политика есть: реформа языка, укрепление казахской идентичности и так далее. Но все это в рамках условной дружественности Казахстана, он по-прежнему входит во все интеграционные площадки, которые предоставляет Россия: ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и прочее.

Кроме этого, между элитами России и Казахстана есть плотные неформальные связи, чего не было в случае с Украиной. Пока все эти факторы существуют, то вряд ли мы увидим повторение военного столкновения. Однако открытые заявления Кремля о том, что Украина — это несуществующая страна, повышают напряженность в отношениях с бывшими советскими республиками. И фразы, брошенные Медведевым, воспринимаются с большой долей нервозности и в Казахстане.

— Насколько серьезно Токаев пытается порвать с назарбаевским прошлым? Это для вида или реально?

— Токаев начал пользоваться полнотой власти только ближе к весне 2022 года. То, что мы видим сегодня, это попытка сделать из Казахстана модернистскую автократию, в которой все еще нет большого участия общества в принятии решений, но есть меритократия. Это власть тех, кто, как они сами уверены, знает, как поступать лучше с учетом мнения большинства, используя разные инструменты обратной связи. То, что Нур-Султан стал снова Астаной, — пример такой политики. Токаев это сделал не в знак какого-то реформаторства, а чтобы заручиться поддержкой общества. Наследие Назарбаева тащило всю политическую систему на дно популярности. Вспомним, люди выходили на протест с фразой «Шал, кет!», то есть «Старик, уходи!», он многим надоел. Токаеву нужно было сбросить с себя этот политический груз.

Человек, который будет управлять Казахстаном в ближайшие семь лет, это довольно искусный политик, который будет хорошо чувствовать общественный запрос и готов быть гибким, чтобы не только держать в руках полноту власти, но и опираться на общественную поддержку, ему важна его репутация. При этом он будет идти на какие-то экономические и политические уступки лишь в том случае, если они не будут нарушать статус-кво между политическими группами и угрожать ему лично.

По остальным вопросам вряд ли стоит ожидать какие-то перемены. Например, вопрос передачи власти. В Казахстане все еще нет гарантий того, что уходящий с поста президента человек будет в безопасности. У Токаева, если он действительно через семь лет покинет кресло президента, нет никаких гарантий спокойной пенсии. Поэтому ему важно передать власть надежному человеку или держать власть до конца.

— Если мы будем наблюдать демократизацию в ближайшее десятилетие, то не повлияет ли она на усиление сепаратистских настроений в Северном Казахстане?

— В истории Казахстана уже было несколько кейсов, когда люди получили реальные тюремные сроки за призывы к сепаратизму. В этом плане власти Казахстана держат руку на пульсе, и вряд ли к выборам допустят того, кто придерживается подобных взглядов. Не думаю, что в случае демократизации будут какие-то послабления в плане свободного выражения взглядов насчет отделения территорий.

— Вы упомянули ОДКБ. Как раз 23 ноября в Ереване пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Но не у всех его членов есть оптимизм насчет будущего этой организации. Вот, например, позиция вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна: «Если партнеры по ОДКБ заявляют, что невозможно утверждать, была или нет совершена агрессия против Армении, поскольку граница не делимитирована, это равносильно тому, чтобы поставить под сомнение сам факт существования ОДКБ. Нет границ, нет делимитированной безопасности, то есть непонятно, безопасность чего необходимо обеспечивать. И само существование ОДКБ становится бессмысленным». Как вы оцениваете будущее этой организации в Центральной Азии?

— Главная цель ОДКБ, как показали волнения в Казахстане в январе 2022 года, это сохранение стабильности в дружественных России политических режимах. Если дело касается чего-то сложного, как например, карабахский или таджикско-кыргызский конфликт, то надо понимать, что ОДКБ бессильна. ОДКБ — это политическая организация, которая стабилизирует режимы. Она продолжит существовать, но единственной ее целью будет по-прежнему сохранение дружественных России политических режимов на постсоветском пространстве.

«Сегодня партнерство с Москвой — это билет на поезд в изоляцию. Казахстан в этот поезд садиться не хочет»

— Какую роль играет Запад во внутренней политике Казахстана?

— Интересы США в Центральной Азии ограничены. Особенно после того, как Америка ушла из Афганистана. Сегодня США в этом регионе в основном сосредоточились на образовании, экологическом развитии и прочих гуманитарных вопросах. Да, конечно, при этом они говорят про необходимость демократизации, но подобное они говорят и в любой другой точке планеты.

Добавлю про образование. В Казахстане не первое десятилетие действует система стипендий болашақ, когда правительство выдает гранты своим выдающимся студентам и они получают возможность обучиться в любом вузе мира. Естественно, преимущественно молодые люди уезжали в США и страны Западной Европы — в мировых рейтингах эти университеты находятся в топах. Многие потоки этих студентов уже вернулись назад и встроены в структуры правительства. Хотя в России кто-то может увидеть в этом некое целенаправленное влияние Запада. Но это не так.

В то же время Запад существенно присутствует в экономике Казахстана. Американские компании добывают около трети всей нефти в стране. Также, если мы посмотрим на основных инвесторов в Казахстане, то это будут преимущественно европейские страны, а не Китай, как кому-то может показаться.

В России опасаются, что западный бизнес может как-то влиять на внешнюю политику Казахстана и отдалить его от России. Но это напрасные страхи. Тем более что Россия сама делает трудным сотрудничество Москвы с Астаной. Она стала токсичным государством на международной арене. Сегодня партнерство с Москвой — это билет на поезд в изоляцию. Казахстан в этот поезд садиться не хочет. Но при этом надо не забывать, что курс на многовекторную политику был взят Казахстаном еще в первые годы правления Назарбаева. Это означает, что во внешней политике Казахстана нет ограничений, он сотрудничает со всеми странами.

— Один из инструментов воздействия России на Казахстан — экспорт нефти через российский трубопровод. В Казахстане это понимают, а потому недавно Токаев поручил увеличить объемы транспортировки нефти в обход России через порты на Каспийском море Актау и Курык до 20 млн тонн в год. Как вы прогнозируете, получится ли у Казахстана соскочить с этого российского крючка?

— В энергетическом секторе практически ничего невозможно сделать быстро. Сегодня Казахстан экспортирует 80% своей нефти в Европу через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). По другим маршрутам он тоже может экспортировать нефть, но это будет гораздо дороже, а объемы намного ниже. Сейчас Казахстан через КТК экспортирует 1,3 млн баррелей в день, а через, к примеру, Средний коридор получится экспортировать только порядка 400 тысяч, то есть это даже не половина всего нынешнего экспорта. Пойдет ли на это бизнес? Я не могу себе это представить. Если менять пути транзита нефти, то надо закрыть на время месторождения, а это очень сложно технически и приведет к потере прибыли. Нельзя просто взять и перестать качать нефть из месторождения, а потом заново открыть его.

— Представляя предвыборную программу, Токаев пообещал провести модернизацию армии и силового блока. «В условиях беспрецедентных внешних вызовов нам нужно обеспечить незыблемость государственного суверенитета и целостность страны. Это наш долг и священная обязанность перед прошлыми и будущими поколениями. Для этого мы уделим особое внимание всесторонней модернизации армии и всего силового блока», — сказал он. Казахстан не самая богатая страна, не будет ли это в ущерб уровню жизни граждан?

— Еще в январе Токаев понял, что не весь силовой блок ему лоялен, есть те, кто все еще больше считается с интересами Назарбаева. Поэтому реформу силового блока, его подчинения себе Токаев начал еще тогда. А начавшаяся в феврале война подтолкнула многих руководителей постсоветских республик к усилению армии. Не только Казахстан, но и другие страны вкладывают больше денег в вооруженные силы, чем в другие отрасли. А уж Казахстану и подавно это необходимо делать, потому что у него большая по протяженности граница с Россией, которая стала непредсказуемой страной.

Что касается вопроса, хватит ли денег на модернизацию армии, то ответ: хватит. Казахстан — это самая богатая страна в Центральной Азии, ее подушевой ВВП примерно такой же, как в России. В связи с ростом цен на энергоносители в мире доходы Казахстана стали еще больше. Не думаю, что укрепление армии обернется ущербом для уровня жизни. К тому же у Казахстана есть национальный фонд, который может пойти на повышение уровня жизни. Так что я не вижу здесь большой финансовой проблемы.

— Как вы прогнозируете судьбу военного присутствия России в Казахстане (полигон ПВО и ПРО Сары-Шаган, Приозерск; станция РВСН в пос. Новая Казанка и так далее) в «условиях беспрецедентных внешних вызовов»?

— Конечно, на фоне заявлений Токаева касательно отношений Украины и России кто-то может сделать вывод, что Астана вскоре разорвет связи с Москвой. Но посыл Токаева таков: Казахстан не поддерживает войну, но при этом он союзник России. Мы не видим ни одного нарушения обязательства перед Россией, которые взял на себя Казахстан: ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. Это и касается всех ныне существующих российских военных полигонов. Не могу себе представить, что Казахстан будет плотнее сотрудничать в этом плане, но все, что уже имеется, продолжит работать в штатном режиме.

— Выше вы сказали: «Отношения двух режимов будут ухудшаться, и даже может быть какое-то столкновение». В дополнение к вашему тезису приведу оценку из доклада американской разведывательно-аналитической компании Stratfor: «Риск вторжения России, которая будет стремиться свергнуть правительство или аннексировать русскоязычные районы на севере страны, остается отдаленным. Но вероятность такого сценария возрастет, если Астана продолжит сокращать свои политические и экономические связи с Москвой и особенно если война в Украине закончится на относительно выгодных для России условиях». Продолжите свою мысль насчет возможного столкновения.

— Если российский режим и дальше будет искать в риторике руководителей соседних стран «русофобию» и делать из этого далеко идущие выводы, то не исключена новая агрессия России. Но это сильно зависит от тех ресурсов, которые есть у России. Мы видим, что уже сегодня у России нет ресурсов продолжать войну в Украине. Так откуда им взяться на новую военную кампанию? Тем более, все-таки путинский режим не утверждает, что государство Казахстан не существует, как это есть в случае с Украиной. Так или иначе существуют дружеские отношения, поэтому говорить о реальном боевом столкновении рано.

«Чтобы «развестись» с Россией, Центрально-Азиатским странам потребуются десятилетия»

— Один из глобальных сценариев будущего: мир будет поделен между США и Китаем. Еще в сентябре председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил Токаеву: «Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела вашей страны. Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана». Это просто вежливая риторика или долгосрочная внешняя политика?

— У Китая приоритет во внешней политике — отношения с Россией, как, впрочем, и у России приоритет — это Китай. Это два политических режима, которые последние годы сближаются. Но в то же время Пекин заявляет, что уважает территориальную целостность Украины. Однако ничего для реальной поддержки не делает. Поэтому слова Си Цзиньпина можно интерпретировать по-разному. Но с точки зрения России это не выглядит как некий укол в ее сторону, потому что в Кремле понимают, что для Поднебесной отношения с Москвой важнее. Так что, какой бы ни была риторика китайских руководителей в отношении соседей, это вовсе не означает, что он готов присоединиться к возможным военным конфликтам.

— Поддержку в борьбе с внешними и внутренними врагами обещает Казахстану и Турция. В мае страны подписали заявление о расширенном стратегическом партнерстве, соглашение о военном и разведывательном сотрудничестве и меморандум о военно-техническом сотрудничестве. Президент Турции Реджеп Эрдоган: «Мы готовы нести ответственность за стабильность, спокойствие и безопасность наших казахстанских братьев. Думаю, что как в политической, так и в торговой, военно-экономической и культурной сферах мы продолжим наше сотрудничество и вместе сделаем шаг в будущее». Как далеко в военно-политической сфере зайдут такие договоры и обещания?

— Турция хоть и активизировалась в последние годы в Центральной Азии, но пока еще рано говорить о какой-то ее влиятельности в этом регионе. Самое главное отличие России и Китая от Турции то, что для них сотрудничество с Центральной Азией — это часть государственной безопасности, а для Турции это не так. Она просто видит возможность своего влияния в регионе и этим пользуется. За тем заявлением, которое вы процитировали, нет никаких реальных дел. Пока это только риторика. Турции еще лишь предстоит по уровню влияния сравняться с Россией и Китаем.

— Говоря об угрозах для Центральной Азии, нельзя не вспомнить фактор талибов, которые сегодня у власти в Афганистане. Политолог Андрей Серенко пишет: «Афганистан превращается для России в еще один кейс упущенных возможностей, что неизбежно негативно отразится на позициях Москвы в важном для нее Центрально-Азиатском регионе». В то же время Россия начала поставки энергоресурсов и пшеницы в Афганистан. Соответствующее соглашение предусматривает ежегодные поставки одного млн тонн бензина, одного млн тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ) и двух млн тонн пшеницы. Какова эффективность и долгосрочность такой политики? Из новейшей истории мы уже знаем один пример, когда Кремль кормит волка, но тот все равно смотрит в лес, дотации идут и идут, а волк становится только наглее и злее, и все держится лишь на личной лояльности.

— Главное, что волнует Россию относительно Афганистана, — чтобы граница между ним и странами Центральной Азии была в безопасности. Поэтому Россия пошла на контакты с Талибаном, но только для того, чтобы понимать его внешнюю политику и удержать возможный хаос внутри границ Афганистана. Пока России удается добиваться поставленной задачи: граница стабильна, несмотря на некоторые казусы. Так что я не думаю, что нынешний режим в Афганистане — это ненасытный волк, который будет требовать все больше и больше ресурсов, а сам пытаться откусить куски у своих соседей и создавать напряжение в регионе, наплевав на доброе отношение соседей к нему. По крайней мере, представители Талибана дают гарантии безопасности границ с регионом и отрицают экспансивные мотивы.

Соседи в Центральной Азии (Узбекистан и Туркменистан, но не Таджикистан) не считают Афганистан главным источником угроз в регионе. Они понимают, что если в Афганистане случится очередная гуманитарная катастрофа, то это приведет к усилению экстремизма внутри страны и новым потокам беженцев. Кому это нужно? Никому. Поэтому другие государства даже заинтересованы в том, чтобы вовлечь Афганистан в международные проекты во избежание новых катастроф. Но талибы пока заняты внутренней политикой, укреплением своей власти в Афганистане. Им не до экспансии. Для стран Центральной Азии сегодня режим талибов более предсказуемый, чем режим Путина.

Кроме того, после начала войны в Украине у России почти и не осталось стран, которые поддерживают с ней нормальные отношения и готовы ее принимать. Поэтому ей так важно сохранить добрососедские отношения со странами Центральной Азии, в том числе с Афганистаном. Мы видим активизацию России в регионе, но пока непонятно, к чему все это приведет.

— Россия на развилке. От итогов ее спецоперации в Украине зависит, каким будет расклад на карте международной политики. Или это будет мир Запада и Китая. Или мир, в котором и Запад, и Китай будут считаться с внешнеполитическими интересами России. Если будет первый вариант, то как может измениться отношение стран Центральной Азии к России? Кажется, в середине октября на форуме «Россия — Центральная Азия» президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже дал понять, каким будет отношение к проигравшей России: «Да, мы — малые народы. Нас не 100−200 млн. Но у нас есть история, которую мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы не нищие. У нас богатая страна. Запасы минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева…»

— Как мне кажется, в этом выступлении Эмомали Рахмон как раз требует от России большего внимания к странам Центральной Азии, а не ее отдаления от них. Он лишь пользуется текущим моментом, чтобы извлечь из него выгоды. Но тот факт, что Россия начала войну под предлогом того, что Украина — ненастоящее государство, и поэтому его не должно существовать, отдаляет все бывшие страны Советского Союза от Москвы. Последнее, чего они хотят, — это восстановление СССР в любом формате под контролем Москвы. Можно сказать, что Россия своими же руками уничтожает свою привлекательность в Центральной Азии. А экономическая изоляция России добавляет этому процессу еще больше энергии и заставляет страны Центральной Азии искать альтернативы сотрудничеству с Россией. Но надо понимать, что даже за пять лет невозможно полностью отвязаться от России. Десятилетия Российской империи и СССР зацементировали влиятельность России в Центральной Азии. Чтобы «развестись» с Россией, центрально-азиатским странам потребуются десятилетия.

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