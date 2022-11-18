Минобороны России сообщило о взятии под контроль Опытного в ДНР

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Поселок Опытное в ДНР перешел под контроль российских сил, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное», — сказал он.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины совершили безуспешные контратаки близ населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка в ДНР для остановки российских войск. По данным Минобороны, украинские войска были рассеяны и отброшены на исходные рубежи после ударов артиллерии и действий военных России.

«Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей», — добавил Конашенков.

В ходе сводки он также сообщил:

На Купянском направлении украинские войска пытались атаковать двумя ротными тактическими группами Куземовку в ЛНР и Ягодное в Харьковской области, погибли более 50 украинских военных, уничтожены два танка и пять бронемашин.

На Красно-Лиманском направлении украинские военные пытались атаковать на червонопоповском направлении в ЛНР, после ударов российской артиллерии украинские военные были остановлены и рассеяны. Погибли до 40 украинских военных, уничтожены две бронемашины и две БМП.

Нанесены удары по пунктам управления ВСУ в Шевченково и Купянске в Харьковской области, Димитрово в Запорожской области, а также по 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях и военных и технике в 172 районах. «В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ», — добавил Конашенков.

Российские вооруженные силы 17 ноября нанесли «сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования» по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также «связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры», заявили в Минобороны.

«Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты, — подчеркнул представитель ведомства Игорь Конашенков. — В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий».

О ракетных обстрелах в четверг сообщили украинские власти. На всей территории страны звучали сирены воздушной тревоги, о взрывах или работе средств противовоздушной обороны заявляли в Киеве, Киевской, Полтавской и Черкасской областях. В Днепропетровской и Одесской областях были повреждены объекты инфраструктуры, местные власти сообщили о нескольких пострадавших. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Днепре под ударом оказался Южный машиностроительный завод.